Eurovisión ha adelantado a noviembre la reunión donde la Unión Europea de Radiodifusión (UER)

Todos sus miembros decidirán sobre la participación de Israel en el festival de la canción de 2026

Eurovisión ha adelantado a noviembre la reunión donde la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y todos sus miembros decidirán sobre la participación de Israel en el festival de la canción de 2026, que tendrá lugar en Viena (Austria).

Esta medida sin precedentes fue aprobada por funcionarios de la UER en una reunión del consejo de supervisión el jueves por la tarde con el Director General de la ORF, Roland Weissmann.

"La Junta convino en que esta cuestión merecía una base democrática más amplia para su decisión, en la que se diera voz a todos los miembros".

La presión por las amenazas de participación y el boicot por parte de patrocinadores y países como España, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia, Islandia y la cadena británica BBC crece constantemente. Además, el estatuto de la UER estipula una votación secreta para cinco o más países. En cualquier caso, el concurso musical del 70.º aniversario se celebrará en Viena incluso sin Israel.

RTVE afirma que Eurovisión es algo más que un festival

El presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López, ha defendido este jueves en el Congreso la retirada de España de Eurovisión si participa Israel y ha subrayado que es "algo más que un festival, su carga política es enorme. Lo sabe la UER y lo sabe Israel y es muy probable que la canción que represente a Israel se alce con el triunfo".

En una intervención en el Congreso en la Comisión Mixta de control parlamentario de la Corporación RTVE y sus sociedades, López ha distinguido este jueves entre eventos como Eurovisión donde forma parte de su organización y tiene "una corresponsabilidad" para decidir retirarse del festival si permanece Israel y otros eventos, en general deportivos, donde no pueden impulsar estas medidas.

López ha avanzado que en estos eventos RTVE hará lo mismo que en La Vuelta que es retransmitir las protestas cuando se producen.

Ha recordado que hay una "regla no escrita" que dice que cuando una protesta se produce en un evento deportivo no se emite: "Nosotros hemos dado cobertura a todas las protestas emitidas en La Vuelta y en esos eventos nuestro papel fundamental será informar".

Sobre la retirada de Eurovisión, López ha mostrado su "sorpresa" por el argumentario de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para defender la presencia de la televisión pública de Israel pese a las actuaciones del Ejército de Israel en Gaza.

"Creo que el daño que la actual dirección de la UER está provocando en el festival es inmenso y solamente lo podremos valorar una vez que haya terminado el genocidio en Gaza".

López ha aclarado que se habían propuesto a la UER diferentes alternativas para salir de la situación y ninguna se ha considerado adecuada.

López ha admitido que retirarse de Eurovisión fue una decisión "no agradable" ya que España es uno de los países con más seguimiento del festival a nivel europeo, pero en este momento las audiencias pasan a un último plano "frente a la masacre que se está produciendo en Gaza. No podemos seguir con equilibrismos en el alambre".

En sus respuestas a la veintena de preguntas formuladas por senadores y diputados en la Comisión Mixta, el presidente de la Corporación se ha referido a las razones por las que ha decidido retirarse de Eurovisión si participa Israel.

"Considero -ha dicho- que ha llegado el momento de no mirar hacia otro lado y así lo ha considerado la mayoría del Consejo de Administración con el genocidio de Gaza y con la política que se viene desarrollando en la UER".

López ha explicado que se ha llegado a este punto es porque se han agotado las negociaciones y las propuestas "caen en saco roto". Ha insistido en que hay alternativas para que Israel no participe sin que sea expulsada de la Unión Europea de Radiodifusión.

Y ha recordado que cuando se produjo la invasión rusa de Ucrania, a Rusia se le expulsó del festival y de la UER: "En este caso nadie ha planteado que se expulse a la televisión pública de Israel de la UER, solo se ha pedido que no se le dé visibilidad en el concurso".

El presidente de la Corporación ha reiterado que no se le debe dar visibilidad porque en el último año ya se ha denunciado "una utilización del concurso con fines políticos que ha afectado claramente al resultado de la votación".

Israel quedó segunda el año pasado. "Estuvo a punto de ganar, no soy futurólogo, pero juraría que este año podría ganar, teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo".

Y es que en opinión de López, Eurovisión es "el festival más politizado que existe, y eso viene sucediendo desde hace muchos años. Lo que ocurre ahora es que hay un país que influye de manera activa en los resultados del festival".

Por lo tanto, ha afirmado, no se trata de una decisión partidista sino de una decisión que tiene que ver con los derechos humanos.

"Es un grano muy pequeño el que desde RTVE podemos poner para llamar la atención sobre el genocidio de Gaza, y como eurofan que soy me duele muchísimo no emitir el festival, pero hay cuestiones que están por encima del entretenimiento", ha zanjado.