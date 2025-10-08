Lidia González 08 OCT 2025 - 09:00h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ enseñan la cara de su hija recién nacida, en exclusiva en su canal de mtmad

Sandra Férriz y Darío Sellés muestran la reacción de su hijo Noah al conocer a su hermana Gia

Compartir







Sandra Férriz y Darío Sellés están de vuelta en casa después del rápido parto que ha tenido y han sido recibidos por su familia por todo lo alto. Tras conceder sus primeras palabras, los que fueran concursantes de ‘La isla de las tentaciones’ presentan a su hija Gia y enseñan su cara por primera vez. En exclusiva y a través de su canal de mtmad, ‘Inesperados’, disponible en Mediaset Infinity, los padres muestran a su bebé y cuentan todos los detalles sobre sus primeros días junto a ella. ¡No te lo pierdas!

Con mucha emoción y ganas de que su hijo Noah no se sienta excluido de este bonito momento, toda la familia se deshace en halagos hacia los pequeños de la familia; es momento de que su perro Coco, un miembro fundamental de la familia, también conozca a la recién nacida. Rodeados de las personas más importantes de su vida, los creadores de contenido comparten esta gran celebración y comienzan a sacar los primeros parecidos con su pequeña: “Es igual que Noah”.

PUEDE INTERESARTE Sandra Férriz confiesa sus miedos por su segunda maternidad

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha sido recibida en su casa con una fiesta de bienvenida con la familia al completo. Además, los influencers han querido incidir en el buen comportamiento de su hija, con tan solo unos días de vida: “Es super buena esta niña, solo duerme y come”. Por el momento, la pareja está teniendo tiempo para dedicarle a Noah y el resto de las necesidades que tienen que atender porque su pequeña les está dando algo de tregua: “Es una nena muy tranquila, calmada y es muy guapa”.

Sandra Férriz y Darío Sellés analizan el parecido de su hija Gia

Ningún miembro de la familia puede quitarle un solo ojo de encima a la recién llegada y han comenzado a analizar los primeros parecidos. Todos coinciden en que Gia es un calco de su hermano Noah y que tienen rasgos muy similares, pero también tienen muy claro a cuál de los dos padres se parece: “Es más rubia que Noah y tiene el pelo liso”. Para Darío este último factor era muy importante y ha aclarado el motivo.

PUEDE INTERESARTE Sandra Férriz, intervenida de urgencia

Sandra Férriz y Darío Sellés ya han podido volver a casa después de conocer al nuevo miembro de la familia. Acompañados de las personas más importantes de su vida, los que fueran concursantes de ‘La isla de las tentaciones’ comparten cómo están siendo sus primeros días junto a la pequeña Gia con una bonita sorpresa en la que el papel de Noah no ha pasado desapercibido. Además, la pareja se atreve a aventurar cuál va a ser uno de los rasgos físicos definitorios de su hija. ¡No te lo pierdas!