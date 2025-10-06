Lidia González 06 OCT 2025 - 12:17h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra, en exclusiva, el primer encuentro de su hijo Noah con su hermana Gia

Sandra Férriz habla por primera vez tras dar a luz a su hija

Sandra Férriz y Darío Sellés han vivido un momento muy especial y han mostrado la reacción de su hijo Noah al conocer a su hermana Gia. Después de enseñar su parto, en exclusiva, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido compartir con todos sus seguidores esta esperada situación. Con muchas dudas y mucha curiosidad por lo que está a punto de pasar, graba cada gesto de su pequeño al ver a su hermana por primera vez. ¡No te lo pierdas!

La creadora de contenido ha estado muy nerviosa por este momento, ya que no sabía cómo se iba a tomar su pequeño conocer al nuevo miembro de la familia. “Tengo mucha curiosidad de ver lo que hace”, comentaba justo antes de que llegara a la sala del hospital. Sandra, que ha hablado de los miedos por su segunda maternidad, enseña, en primicia, cómo actúa Noah al ver por primera vez a Gia entre los brazos de su madre.

“Está impactado”, comenta Darío sin poder contener la sonrisa. El hijo mayor de la pareja entra a la sala con mucha timidez y, mientras sus padres intentan que le dé un beso a la recién nacida, él actúa de una manera muy curiosa. Los padres, que casi no pueden contener la emoción por lo que están viviendo, narran cada momento de este encuentro.

Noah coge en brazos a su hermana Gia

Pasados los primeros instantes y la consternación inicial, Noah coge en brazos a su hermana Gia bajo la atenta mirada de sus padres. Los influencers no solo han contado cada detalle del parto y de las primeras horas junto a su hija, sino que también han hecho partícipes a sus seguidores de este momento tan especial, se derriten al ver a sus hijos juntos por primera vez.

Ha llegado el momento que tanto han estado esperando Sandra Férriz y Darío Sellés durante estos meses y, por fin, han podido tener entre sus brazos a su pequeña Gia. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha mostrado cómo ha ingresado en el hospital y las dolorosas contracciones que ha sufrido hasta sus primeras impresiones sobre la personalidad de su hija. Además, la pareja ha vivido una situación muy emotiva cuando, por fin, su hijo Noah ha conocido a su hermana. Muy felices, comparten este emotivo momento con sus seguidores. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!