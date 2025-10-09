Natalia Sette 09 OCT 2025 - 15:02h.

A los famosos actores se les ha acabado el amor ¡Descubre las razones!

A principios de este año, saltaron al ojo público los rumores de una posible relación entre Ester Expósito y el actor Diego Hugo García, su compañero de grabación del proyecto en el que está inmersa ahora. Algunas fotos de ellos comenzaron a circular por redes sociales y sus fans se volvieron locos. Uno de los colaboradores de ‘En todas las salsas’ rompe la magia y anuncia que el amor se ha acabado entre ellos ¡Entérate de todos los detalles de la ruptura!

Desde que Ester Expósito saltó a la fama, no ha sido nunca partidaria de compartir su vida privada. A pesar de que se le ha relacionado con numerosos personajes públicos a lo largo de los años, ella no ha dado prácticamente nunca explicaciones de su situación sentimental y esta vez no iba a ser menos. Es por ello que uno de los colaboradores del videopodcast ha hablado con el entorno cercano de los actores. “Su entorno me cuenta que había mucha química”, comienza diciendo.

El roce hace el cariño y pasar tanto tiempo juntos en el rodaje los unió de una manera más sentimental. “Estaban entregadísimos”, asegura Darío del Alcázar. Sin embargo, a pesar de verlos numerosas veces muy acaramelados en público, el amor se habría acabado. “Se van para su casa y se acaba el amor”, afirma contundente el colaborador que tiene información de primera mano.

Las fuentes que han hablado con el colaborador de ‘En todas las salsas’, aseguran que en verano Ester Expósito hizo “vida de soltera”. “En las fiestas de su norte hizo vida de soltera”, asegura Darío haciendo referencia a las fiestas del pueblo de la actriz. ¿Será que la han pillado con otra persona? El colaborador del videopodcast da todos los detalles y cuenta, sin pelos en la lengua, la reacción de Diego Hugo García al ser preguntado por la ruptura.

El nuevo programa de ‘En todas las salsas’ viene cargado de información que dejará a todos los espectadores con la boca abierta. Además de desvelar el nuevo romance de Ester Expósito, Zoe Bayona, la invitada estrella, habla abiertamente de su vida amorosa y opina sobre las parejas de sus compañeras de ‘La isla de las tentaciones’ ¡No te pierdas nada!