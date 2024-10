Ester Expósito zanja el debate sobre su físico: "Dicen que me he puesto bótox y solo he subido de peso"

"El otro día estuve reflexionando sobre todas las formas tan distintas de violencia que recibimos las mujeres y me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello. Y hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien. No se opina, y menos públicamente, sobre el físico de otra persona . Y menos todavía si no tienes ni idea de lo que estás hablando", ha continuado Ester.

"Llevo leyendo que me he realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años. Y me pregunto cuánto tiempo más voy a tener que seguir leyéndolo. Lo último ha sido la semana pasada. Al parecer me he rellenado la cara con bótox. Que si así fuera, estaría en todo mi derecho, y ningún desconocido tiene que venir a decirme nada, porque no le he preguntado, y porque es mi cara, y para eso hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso, y ya está", ha recalcado con dureza. "Porque, lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos y adelgazamos. Y menos mal, porque esto significa que estamos vivas, y que no somos muñecas", ha reafirmado Ester ante la tremenda ovación de los allí presentes.