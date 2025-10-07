Natalia Sette 07 OCT 2025 - 20:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela si tiene algo más allá de una simple amistad con Yulen Pereira

La drástica decisión de Zoe Bayona sobre su vida privada

Compartir







Estos días el nombre de Zoe Bayona se ha escuchado mucho junto al de Yulen Pereira tras ser vistos juntos en Marbella . Ninguno de los dos ocultaba este hecho y publicaban fotos el uno del otro en sus redes sociales. Ahora, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ para sincerarse sobre su relación con él y aclarar si ha vuelto a pasar algo entre ellos.

Tras cargar contra Tania Déniz , quien tuvo también un romance con Yulen, Zoe Bayona habla abiertamente de la relación que mantiene con el esgrimista. “Nos van a seguir viendo juntos”, asegura tajante la influencer. Zoe entiende que todos le pregunten por él ya que nunca han ocultado su vínculo. “Empezamos a conocernos porque tuvimos algo”, admite sincera. Actualmente los dos vuelven a estar solteros y podrían estar recordando viejos tiempos.

PUEDE INTERESARTE Zoe Bayona habla claro sobre la posible ruptura de Tania Medina y Alejandro Nieto

“Quedé con él ayer”, reconoce dejando a todo el plató de ‘En todas las salsas’ sin palabras. Zoe admite que lo ama y que estará junto a él hasta el día de su muerte. Sin embargo, cuando Vai Between my clothes le pregunta por su último último beso, la influencer vacila un poco al contestar. “Yo puedo hacer ahora lo que yo quiera”, reconoce haciendo alusión alusión a su soltería. “Pasan cosas de vez en cuando, ¿no?”, vuelve a insistir Vai. Zoe, que no se calla ni una, responde sin rodeos.

Programa completo: Zoe Bayonne se pronuncia sobre la paternidad de Yulen Pereira con Yeimy Báez

Al hablar de Yulen Pereira es imposible no relacionarlo con su reciente paternidad junto a Jeimy Báez. Sabiendo que Zoe es íntima de él, los colaboradores no han podido evitar preguntar si conoce al bebé. Aunque de primeras se niega a hablar del hijo de Jeimy porque no cree que sea de su incumbencia, termina dando pinceladas de cómo se escuentra actualmente el esgrimista. “Está en una etapa complicada de su vida”, comienza diciendo la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’.

Zoe Bayona se muestra más que sincera en su visita a 'En todas las salsas'. La expretendienta de 'Mujeres y hombres y viceversa' opina abiertamente sobre las relaciones de sus compañeras de profesión y actualiza también su vida más íntima. La influencer aclara su actual relación con Josué Bernal y confiesa en qué se ha gastado el premio del reality chileno que ha ganado ¡No olvides darle al click y ver el programa completo!