Elena Galera, prometida de Sergio Busquets, se ha mostrado "orgullosa" del futbolista ante el anuncio de su retirada

Sergio Busquets anuncia que se retira del fútbol con un emotivo comunicado: "Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia"

Compartir







Sergio Busquets ha sorprendido al anunciar a través de sus redes sociales que se retira del mundo del fútbol. A través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, el centrocampista comunicaba a todos sus seguidores que había tomado la decisión de retirarse y dejar a un lado su trayectoria profesional como futbolista cuando termine la temporada 2025 de la MLS.

Nada más publicar la decisión, la redes sociales del deportista se llenaban de mensajes de seguidores anónimos y personajes conocidos, entre los que destacan otros futbolistas como Riqui Puig o Facundo Farías, en los que destacaban la trayectoria de Sergio Busquets durante estos casi 20 años.

PUEDE INTERESARTE Achraf Hakimi denuncia los "chantajes" que sufren los futbolistas

Elena Galera, emocionada y orgullosa por el padre de sus tres hijos

Como no podía ser de otra manera, su pareja Elena Galera también ha utilizado su perfil de Instagram para destacar la trayectoria futbolística del padre de sus tres hijos.

Con una historia en su cuenta de Instagram, Elena Galera compartía el vídeo que había publicado Sergio Busquets y le dedicaba unas breves, pero muy emotivas palabras. "Tan orgullosa de ti...", escribía la madre de los tres hijos de Sergio Busquets.

PUEDE INTERESARTE El beso de Lamine Yamal a su abuela Fátima

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con una vida personal bastante discreta, Sergio Busquets y Elena Galera forman un tándem con el que han creado una familia compuesta por tres hijos: Enzo, Levi y Romeo. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo en 2016.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tan solo dos años después de tener a Enzo, Busquets y Galera anunciaban a través de sus redes sociales que estaban esperando un segundo hijo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Levi llegaba al mundo en 2018 y hace tan solo un año, la pareja formada por el futbolista y la creadora de contenido ampliaban la familia dando la bienvenida a Romeo. De esta forma, Busquets y Elena Galera se convertían en padres de familia numerosa.

Los planes del futbolista y de Elena Galera en los próximos meses será terminar la temporada futbolística en Estados Unidos y, poco a poco, ir avanzando con los preparativos de su boda cuyo compromiso anunciaron, también, a través de las redes sociales.

Sergio Busquets anuncia que se retira del fútbol

Sin lugar a dudas, Busquets ha querido dar la noticia de su retiro del mundo del fútbol con un vídeo emotivo en el que repasa los momentos más destacables de su carrera.

Acompañado por la voz del centrocampista, Busquets explicaba qué le había llevado a tomar esta decisión: "Hola a todos. Siento que ha llegado el momento para decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado experiencias únicas en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje. Guardo y recuerdo momentos muy felices desde niño".

Tras este inicio, el deportista tenía unas palabras especiales para su amado club: el Fútbol Club Barcelona. "Gracias al club de mi vida, ahí cumplí los sueños que tenía de niño, vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré".

Busquets también ha querido aprovechar el vídeo en el que comunica su retiro para tener unas palabras homenajeando y dando las gracias a La Roja. Sobre su paso por la Selección Española con la que ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, Sergio Busquets ha asegurado que "fue un honor representarla tantas veces".

Por último, el jugador de la MLS comunicaba que "estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido".

Por su parte, el Inter Miami ha comunicado que se espera que Sergio Busquets les acompañe hasta la recta final de esta temporada "en la que pondrá fin a una carrera extraordinaria en la que conquistó numerosos títulos y reconocimientos, ganándose un lugar entre los mejores centrocampistas de la historia del fútbol".