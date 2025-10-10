Rocío Molina 10 OCT 2025 - 08:03h.

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' enseña un tatuaje suyo del pasado y comparte su revelador significado en las redes

Manu Lombardo escribe una carta a Susana Megan con varias confesiones: "Feliz no aniversario"

Compartir







Susana Megan ha descubierto un secreto desconocido para sus seguidores. Para aquellos que presumían de estar al tanto de todo lo relacionado con la extronista de 'Mujeres y Hombres y Vivecersa' se han llevado toda una sorpresa con lo que ahora esta ha hecho público. La ex de Manu Lombardo ha mostrado un tatuaje con historia del pasado que ahora ha querido explicar con detenimiento.

Los hay que se arrepienten de haberse grabado en tinta en su piel algún dibujo o frase de su pasado, pero ese no es el caso de Susana Megan. La influencer tiene un recuerdo en su piel para toda la vida. Algo que le recuerda quién es y que tiene un significado muy emotivo. En una etapa de cambios y muy ilusionante que ha iniciado junto a su novio Álvaro Romero, la realidad es que hay algo que ella hizo de lo que no se arrepiente, pero que hasta ahora no lo había contado.

Que los tatuajes dicen mucho de lo que somos y que cuentan historias es algo que se sabe, pero siempre hay significados que van más allá y eso es lo que ahora ha hecho saber Susana Megan en su perfil oficial de Instagram. La creadora de contenido lleva tatuada una margarita en su piel, su flor favorita y de la que siempre habla, pero que tiene un significado todavía más especial. Es un homenaje a su padre y a la forma cariñosa en cómo se dirige desde siempre a ella, a su hija.

"No sabemos por qué mi padre muchas veces me llama Margarita", ha dicho y ese apelativo aunque es con ella exclusivamente con la que más lo usa también le sirve para dirigirse a su madre y a su hermana. De ahí que esta flor siempre esté presente en su casa. "A mí las margaritas me hacen mucha gracia. Las veo bonitas, divertidas, pero también sencillas a la vez. Así que me pareció chuli porque tiene el significado sentimental por mi padre, pero también me parece una flor bonita", ha aclarado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La vida le ha deparado muchas sorpresas a la extronista de 'MyHyV', pero esta tiene claro que hay cosas que no van a cambiar, como por ejemplo, este tatuaje y lo que representa para ella. Para Susana Megan no hay nada más importante que su familia y el dibujo de esta margarita es una representación de lo que son: personas sencillas, divertidas y muy bonitas que quiere siempre en su vida.