Alexia Rivas habla del problema de salud por el que ha llegado a temer por su vida: "Yo ya me veía muerta"

Alexia Rivas no acudió el pasado fin de semana a 'Fiesta' y ha contado el motivo: "Venía hacia Telecinco y acabé en el hospital"

Alexia Rivas responde con humor tras su bronca con Marta Peñate: "¿Tú me ves mal?"

Alexia Rivas se ausentó el pasado fin de semana de su silla de 'Fiesta' y ha contado el motivo. Alexia se ha sincerado y le ha contado a Emma García y a sus compañeros que el motivo por el que no acudió hace siete días a su puesto de trabajo era un motivo médico.

La colaboradora, que en más de una ocasión ha mostrado que es bastante "intensa", llegó a temer por su vida al creer que se trataba de algo más serio de lo que finalmente fue. La colaboradora de 'Fiesta' llegó incluso a imaginar cómo sería el homenaje que en los programas del corazón se haría de ella:

"Me quedé ciega completamente, me dio una migraña muy fuerte con aura, me quedé sin visión. Yo que soy súper dramática pensé que iba a morir, estaba convencida de que era algo más grave. Estaba tan convencida de que iba a fallecer que empecé a pensar en los vídeos que se iban a poner de mí en los programas, estuve pensando en qué ibais a decir de mí tras mi muerte".

¿Qué es la migraña con aura?

La dolencia que la pasada semana afectó a Alexia es algo muy común que afecta a miles de personas. La migraña con aura se presenta como un dolor de cabeza que se acompaña de síntomas neurológicos reversibles llamados aura.

Y es que entre estos síntomas se encuentran los destellos de luz, el hormigueo, la dificultad para hablar o incluso la existencia de puntos ciegos y pérdida total de visión, justo lo que percibió la colaboradora y que le impidió acudir a trabajar e irse directa al hospital.