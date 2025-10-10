Alexia Rivas responde con humor tras su bronca con Marta Peñate: "¿Tú me ves mal?"

Rocío Belén Paleari 10 OCT 2025 - 12:18h.

Nos colamos en los platós de Mediaset para hablar con la colaboradora después de su tenso encontronazo con Peñate en 'Supervivientes All Stars'

Las sinceras palabras de Alexia Rivas sobre el vestido de novia de Marta Peñate: "No es mi estilo"

Compartir







Nos colamos en los platós de Mediaset para conversar con Alexia Rivas después del tremendo enfrentamiento que protagonizó con Marta Peñate en 'Supervivientes All Stars'. La colaboradora nos recibió con una sonrisa y nos contó cómo se encuentra después del rifirrafe de ambas.

La bronca entre ambas saltó por los aires cuando Marta Peñate salió en defensa de su novio, Tony Spina, después de que varios compañeros le reprocharan meterse en las discusiones ajenas. Alexia no se calló y soltó sin filtros: "Si se mete, los demás podemos opinar que es pesado". Ese comentario fue la mecha que encendió una discusión que dejó al plató completamente en tensión y que evidenció, una vez más, la mala relación entre ambas colaboradoras.

Días después de aquel tenso momento, Marta Peñate anunció que viajaba a Honduras para cumplir una misión en el reality. Pero, lo que empezaba como un viaje a los Cayos Cochinos para unificar las playas, pronto se convertiría en algo más: después de un romántico reencuentro, el concursante y la ganadora de la primera edición dieron el "sí, quiero" en las paradisiacas playas hondureñas.

Pero, ¿cómo se encontró Alexia después de todo este lío? Pues la colaboradora se tomó la situación con un humor increíble. Cuando le preguntamos cómo estaba tras el enfrentamiento con Peñate, nos soltó: "¿Tú me ves mal? ¿Me ves preocupada?". Acto seguido, se puso a actuar como si estuviera llorando desconsolada. ¡Dale play al vídeo para escuchar la declaración completa!

De bajar al barro a los argumentos inteligentes

La colaboradora aseguró encontrarse súper bien después de su rifirrafe con la recién casada Marta Peñate. Sin pelos en la lengua, Alexia explicó su visión de lo sucedido dejando bien claro cuál era el problema de fondo: "Yo no me voy a bajar al barro". Según Rivas, Marta se aprovechó de toda la situación porque sabe que ella no le va a faltar el respeto. Y remató con contundencia: "Si quieres argumentos, tengo todos los que quieras, argumentos no". ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas!

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Suso Álvarez sobre el conflicto entre Marta Peñate y Alexia Rivas: "Veo a Marta pasarlo muy mal"

Suso Álvarez habló sobre el tenso enfrentamiento que mantuvieron Marta Peñate y Alexia Rivas en 'Supervivientes All Stars'. El colaborador, consultado por este medio, no escondió su postura en medio de la controversia que dividió a los espectadores del reality.

Suso explicó que entiende perfectamente lo complicado que resulta ser defensor cuando tu pareja está concursando. El colaborador recordó su propia experiencia cuando Marieta, su prometida, participó y ganó en 'Gran Hermano VIP'. "A mí me pasó lo mismo con Marieta en su momento", dijo, estableciendo un paralelismo con la situación actual de Marta Peñate. ¡Dale play al vídeo para conocer todas las declaraciones de Suso Álvarez!