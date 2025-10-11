Las desgarradoras palabras del padre de Fidel Albiac en las que pide a su hijo que "recapacite"

Fiesta 11 OCT 2025 - 21:15h.

Sobre Rocío Carrasco, el padre de Fidel Albiac escribe unas extrañas palabras: "Pasa horas y minutos de calidad junto a tu esposa, a quien nunca me diste tu permiso para conocerla"

El escritor sevillano, Paco Albiac, padre de de Fidel Albiac y suegro de Rocío Carrasco, ha fallecido tras una larga enfermedad

Compartir







Esta semana se conocía la noticia del fallecimiento de Paco Albiac, el padre de Fidel Albiac. Pese a que la muerte se produjo hace ya algunas semanas, la familia por mantener en la más estricta intimidad el asunto. Paco Albiac llevaba tiempo luchando contra una enfermedad que le tenía en situación terminal y que se había agravado en las últimas semanas.

Tanto Rocío Carrasco como Fidel Albiac eran fotografiados en estos días visiblemente afectados por la estrecha unión que tenían con el escritor sevillano. Paco, meses antes de morir, dejó escritas unos textos en los que le dedicaba unas emotivas palabras a su hijo Fidel, unas palabras que Almudena del Pozo trae hasta 'Fiesta'.

El libro, titulado 'Conclusiones', es un conjunto de relatos breves y poemas que el escritor habría escrito para su hijo con una profunda emotividad: "No te dejo una herencia, te dejo una brújula. No apunta al norte, pero sí señala el lugar desde donde me despedí de ti. La vida y su compañera, la muerte, me han obligado a ser libre, verdadero, orgulloso", le dice Paco a su hijo en uno de estos fragmentos.

A pesar de haber llevado tanto la enfermedad como el fallecimiento en la más estricta intimidad, se ha hecho público que el escritor sevillano ha permanecido en todo momento rodeado de su familia y en especial de su esposa Amanda, quien ha cuidado de él hasta el último momento.

La relación de Paco Albiac con Rocío Carrasco

Pero Paco no solo mantenía una estupenda relación con su hijo Fidel. El escritor también guardaba un estrecho cariño hacia Rocío Carrasco, su nuera. Precisamente Paco nombra en este libro en varias ocasiones a la hija de Rocío Jurado, en especial para señalarla como uno de los apoyos fundamentales de su hijo ahora que él ya no está:

"Esto que lees no es una plegaria en demanda de amor, es un urgente deseo de que abandones ese mundo deteriorado donde plantas tus estériles. Eres mi hijo, sé que hay un hálito de nobleza y en tu cerebro, abandona todo lo superfluo que te rodea. Vive solo para los tuyos, no tienes más que a tu madre y a tu esposa y compañera".

Sobre Rocío Carrasco dice algo más que no ha dejado a ninguno de los colaboradores de 'Fiesta' indiferente: "Horas y minutos de calidad junto a tu esposa, a quien nunca me diste tu permiso para conocerla".