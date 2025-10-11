Fiesta 11 OCT 2025 - 19:16h.

La peluquera atraviesa su peor momento con su marido privado de libertad en Francia

Como ya adelantaba Kike Calleja la semana pasada, Raquel Mosquera estaría atravesando uno des sus peores momentos personales: su marido, Isi, ha sido detenido en Francia y se encuentra en estos momentos en prisión preventiva. Tras conocer esta noticia, 'Fiesta' ha localizado el centro penitenciario francés en el que se encuentra el cónyuge de la peluquera y ha conocido nuevos detalles al respecto.

Hace unos días, descubríamos una información muy delicada de la vida privada de Raquel Mosquera, que afectaría directamente a su marido, Isi. "Los vecinos que viven cerca de ellos, me dicen que han visto últimamente a Raquel muy extraña, me cuentan también que hace cuatro meses que no ven a Isi, y eso es porque lleva ese tiempo privado de libertad en Francia", aseguraba el periodista Kike Calleja.

Después de conocer esta información, una reportera del equipo del programa se ha trasladado hasta la prisión en la que se encuentra Isi y nos ha contado nuevos datos sobre su detención: "La detención no tuvo lugar en Francia, fue en Las Antillas Francesas, desde donde fue trasladado hasta esta prisión de París. Se encontraba solo en el momento de la detención." Asimismo, la periodista confirmaba que "Raquel Mosquera ha viajado en dos ocasiones hasta allí."

Raquel Mosquera ahogada por las deudas

Raquel Mosquera no solo se encuentra en uno de sus peores momentos por la detención de su marido, sino que, además, el programa ha descubierto que su negocio no estaría siendo rentable y en estos momentos la peluquera se encontraría en una "quiebra técnica", es decir, ni los resultados dentro de un tiempo podrían mejorar o aminorar la deuda que tendría contraída con diversos proveedores.

"Actualmente tiene una deuda de más de 500.000 euros", declaraba el colaborador del programa Saúl Ortiz, quien además añadía: "Próximamente podría declararse en concurso de acreedores, puesto que la situación en muy compleja." Los colaboradores, sorprendidos con la situación de la peluquera, comentaban que habría sido la hipoteca de su casa en Galapagar, en el Norte de Madrid, lo que la habría llevado hasta este delicado momento.