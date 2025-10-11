Fiesta 11 OCT 2025 - 18:32h.

Andy ha hablado con Arabella Otero apenas unas horas después de dar por finalizada su relación musical con Lucas: "Súper feliz"

El comunicado con el que Andy anuncia su separación de Lucas y su nueva carrera en solitario: "El silencio cumplió su tiempo"

Compartir







La ruptura ya es un hecho. Este viernes el famoso dúo musical formado por Andy y Lucas ofrecía en el Palacio de Vistalegre de Madrid el último de los conciertos que harán juntos tras más de 20 años como equipo en el panorama musical de nuestro país.

Con este show, los andaluces dan por finalizada la gira 'Nuestros últimos acordes' que ha recorrido distintas ciudades de España no sin estar señalada por la polémica y los rumores de mala relación entre ellos.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | La identidad de la presentadora de Mediaset a la que Alessandro Lequio pidió matrimonio

Y es que la relación de Andy y Lucas ha sido noticia en los últimos meses desde que Lucas participase en el estreno de la nueva temporada de 'Me quedo conmigo', programa exclusivo de Mediaset Infinity, en las que aseguraba que Andy no tenía disciplina y, por eso, era él mismo el que gestionaba el grupo:

"No tiene esa disciplina. No vale para hacer eso. Es como si yo intento ser cámara, pues no valgo. No quiero dejarlo por los suelos, pero es que no. Le dije a Andy que iba a ser yo el empresario porque era el más solvente, yo puse el dinero y desde entonces lo llevo todo: pago a los músicos, al propio Andy, gestiono el merchandising, hablo con el representante, todo".

Desde entonces, los cantantes empezaban a protagonizar diferentes titulares en los que se hablaba de su mala o nula relación, algo que quedaba patente durante este último concierto. Según han relatado algunos de los presentes en el show en Madrid, Andy y Lucas prácticamente no se dirigieron la mirada ni la palabra, mostrándose fríos el uno con el otro hasta en el momento de despedirse de sus fans: mientras Lucas salía a hombros del equipo dándose un baño de multitudes, Andy lo hacía en la intimidad "por la puerta de atrás".

Andy concede sus primeras palabras a 'Fiesta'

Nuestra compañera Arabella Otero se ha puesto manos a la obra tras la hecatombe de este último polémico concierto, y ha logrado ser la primera periodista en hablar con Andy. El artista, que ya ha confirmado que próximamente comenzará su carrera en solitario, ha hablado en exclusiva para 'Fiesta':

"Me dice que ahora mismo está súper feliz, que se siente liberado y que muy pronto vamos a tener noticias suyas. Me ha confirmado que lleva meses trabajando en su proyecto en solitario y que tiene que tener paciencia porque él querría enseñárnoslo todo ya".