Fiesta 11 OCT 2025 - 17:21h.

Diego Reinares ha dado el nombre de la presentadora de Telecinco y Cuatro que salió casi un año con Lequio y a la que llegó a pedir matrimonio en la Torre Eiffel

Alessandro Lequio confiesa el "tour romántico" con sus conquistas durante su época 'tutti fruti': "Yo prometí mucho a muchas"

Compartir







En las últimas semanas Alessandro Lequio ha vuelto a estar en boca de todos tras las declaraciones de Sonia Moldes en su regreso a la televisión. La empresaria, que llevaba años alejada del foco mediático, concedía una demoledora entrevista en '¡De viernes!' y ponía en cuestión las artes amatorias del italiano en el pasado.

Según Sonia Moldes, Alessandro se dedicaba a conquistar a mujeres como si fueran trofeos llegando incluso, en sus propias palabras, a grabarlas sin su consentimiento: "Un día, cuando estábamos juntos, yo en el techo de su habitación veo una especie de rejilla negra extraña y le pregunto qué era eso, entonces él se sienta en la cama, se ríe y me dice ‘eres la primera persona que se ha dado cuenta de esto".

El colaborador de 'Vamos a ver' no tardaba en reaccionar y lo hacía en el programa de Joaquín Prat y tachando a Moldes de despechada: "Yo utilicé el terminó cortejar en la entrevista con Joaquín Prat. Cortejar no es ser novios, es estar en modo candidatura, no en el cargo oficial… No es ser novios, es hacer méritos para serlo. Efectivamente, en aquella época estaba con esta señora y con otras tantas, incluida la que es hoy en día mi mujer. Un tutti frutti, así era yo de creativo…".

Lequio pidió la mano de esta presentadora de Telecinco

Desde entonces, han sido varias las supuestas "candidaturas" del conde que han salido a la luz, la última de ellas en 'Fiesta'. Ha sido Diego Reinares quien ha compartido con la audiencia de 'Fiesta' la identidad de la presentadora de Mediaset con la que Lequio tuvo una fugaz relación que incluyó petición de mano:

"Cuando Lequio habla de que puso anillos (en este caso flores) en la Torre Eiffel está hablando de esta presentadora. Duraron menos de un año juntos, la conoció cuando acababa de romper con María Palacios por unos meses, en el tiempo en el que estuvieron separados. Esta presentadora es Susana Molina y fue presentadora de Telecinco y Cuatro. A ella Lequio le regaló un álbum de recuerdos como el que le hizo a Sonia Moldes. En ese álbum le escribe 'en nuestra última noche en París te pedí matrimonio con una flor".