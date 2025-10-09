Alessandro Lequio confiesa el "tour romántico" con sus conquistas durante su época 'tutti fruti'

Descubrimos la manera de conquistar de Alessandro Lequio: picnics en la Toscana, bodas en Venecia y anillos en la Torre Eiffel

Sale a la luz una nueva amante de Lequio: "No todo lo que importa se publica ni todo lo que se publica importa"

Desde que Alessandro Lequio confesó que pasó por "una fase tutti frutti, de bufé libre" y aunque señalaba que había durado poco, parece ser que no perdió el tiempo. Son numerosas las mujeres que tuvieron una relación con él durante esa época y, tras revelar una nueva amante, descubría cuál fue su modus operandi durante esa época para tener tanto éxito.

"Queridos espectadores yo quiero explicaros que lo mío era un tour romántico con todo incluido, con promesas y poesías. Un clásico moderno", decía Alessandro Lequio sobre su manera de actuar durante su fase 'tutti fruti'.

A continuación, Alessandro, entre risas, ofrecía más detalles sobre su tour romántico: "Yo prometí mucho a muchas. Picnics en la Toscana, bodas en Venecia, anillos en la Torre Eiffel", apuntaba. Además, el colaborador de 'Vamos a ver' desvelaba que pidió matrimonio a todas sus conquistas durante esa época, pero que la única persona que tiene un anillo suyo ahora es su mujer.

En referencia a si tendría que disculparse con estas mujeres que pasaron por su vida durante ese momento, Lequio asegura que no tiene que pedir perdón a ninguna: "No es culpa mía si confundieron detalles de cine con promesas de por vida".

La nueva amante hasta ahora desconocida de Alessandro Lequio

En la vida de Alessandro Lequio también encajaba una misteriosa mujer de la que no hay referencias en la prensa de la época y que formaba parte del 'tutti frutti''. 'Vamos a ver' ha descubierto cómo era el rostro de la mujer que el colaborador de televisión ha conseguido mantener en secreto durante 30 años.

Tras ver la imagen de esta bellísima mujer, Lequio ha reaccionado: "Ella es anónima, como tantas historias reales que nunca salen en los medios. No todo lo que importa se publica ni todo lo que se publica importa", ha dicho.