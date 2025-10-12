Fiesta 12 OCT 2025 - 18:23h.

Froilán ha hablado con Sergio Garrido durante 20 minutos sobre Miri, de su hermana y acerca de otros asuntos

María Eugenia Yagüe cuenta cómo ha sido el besamanos a los reyes: "Los canapés, muy austeros"

Compartir







Froilán (o Felipe, como él quiere que se le llame) no es muy dado a hacer declaraciones y mucho menos a conceder entrevistas. El hijo mayor de la Infanta Elena no sigue los pasos de su hermana y prefiere mantener alejado del foco mediático... hasta que se ha topado con Sergio Garrido.

El paparazzi ha coincidido con Felipe en Ibiza, la isla favorita de ambos, y allí ha podido hablar con él nada más y nada menos que 20 minutos. El que dicen es el nieto favorito del rey emérito se ha relajado con el colaborador de 'Fiesta' y, entre otras muchas cosas, le ha hablado de Miri Pérez-Cabrero, su amiga especial que concursa en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.

"Felipe ha sido muy generoso y cariñoso conmigo, no es la primera vez que él y yo hablamos, en esta ocasión estábamos tranquilos, relajados y con mi hijo pequeño al lado. Él al principio me dijo que cómo me iba a dar una entrevista si no le había dado una entrevista a nadie".

La conversación entre Sergio y Felipe estuvo marcada por el buen rollo, una conversación en la que el nietísimo le confesó al reportero que no quiere ser famoso, pero que pese a esto ha ejercido como maestro de su hermana para la relación con los medios.

Felipe, que ya ha coincidido en varias ocasiones con Sergio Garrido, le ha confesado al reportero gráfico que su debilidad es su abuelo, el rey emérito, con quien mantiene una estrechísima relación y a quien adora.

Como no podía ser de otra manera, Sergio Garrido ha aprovechado su conversación con Felipe para preguntarle por Miri y por su relación con ella. Sergio, que fue el artífice de las fotografías entre él y la supervivientes, le ha preguntado por aquella "pillada": "Su respuesta es que en ese momento no hubo beso con Miri, eso no significa que en otro momento no lo haya hecho".

Los cinco titulares de Froilán (Felipe)