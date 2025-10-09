Miguel Salazar Madrid, 09 OCT 2025 - 23:30h.

Los supervivientes han recibido un empujón por parte de sus familiares

La familia de Miri Pérez-Cabrero le agradece a Laura Madrueño su gesto con la concursante de 'Supervivientes All Stars'

Miri Pérez-Cabrero, Gloria Camila y Alejandro Albalá se han emocionado como muy pocas veces en el concurso al hablar con sus familiares. Desde el plató de Madrid, Jorge Javier daba paso a Paz, la madre de Albalá, para dedicarle unas emotivas palabras con las que se le han saltado las lágrimas.

Albalá, roto al escuchar a su madre

"Eres un guerrero, estás en un año muy malo pero has salido adelante. Todas las batallas las ganas porque eres una persona fuerte, te admiro muchísimo", le trasladaba. El otro no podía resistirse en directo y se emocionaba. "La quiero mucho, cada día me doy cuenta de lo importante que es para mí. Ha dado la vida por mí, pocas veces se lo digo. Daría todo lo que fuera por ella, por mi hermana, me daría igual", lanzaba protagonizando un 'momentazo' en 'Supervivientes All Stars 2025'.

Las emotivas palabras del padre de Miri

Tras él, ha llegado el momento de Eduardo, el padre de Miri Pérez-Cabrero. "Los dioses siempre apuestan por los que tienen coraje. Lo tienes tú de arriba abajo, eres valiente y divertida, todo el mundo está detrás tuyo", le decía. La catalana se rompía al instante y también le respondía con mucho amor. "Los echo muchísimo de menos, no paro de pensar en ellos", compartía.

La prima de Gloria Camila la sorprende en directo

Por último, Gloria Camila escuchaba a su prima Maca en directo. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ya comenzaba a emocionarse nada más saber que era esta familiar la que iba a hablar con ella. "Ers una mujer fuerte, luchadora, honesta... estás demostrando carácter, coraje. Estás siendo tú, no te guardas nada", le decía. Maca le transmitía que tenía que "seguir" en el concurso, y que toda su familia, incluidos su novio y su sobrina, sigue "fuerte". "Quiero que estéis orgullosos de mí, mostrar la evolución y superándome. Quiero llegar hasta el final, gracias por apoyarme y defenderme", contestaba la otra.