María Eugenia Yagüe cuenta cómo ha sido el besamanos a los reyes: "Los canapés, muy austeros"

La colaboradora de 'Fiesta' ha sido una de las personas que ha acudido al tradicional besamanos del Palacio Real

Las anécdotas del desfile del Día de la Hispanidad: del problema del rey Felipe con el gorro a su complicidad con Leonor

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados de sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía, han presidido el tradicional desfile militar que conmemora el Día de la Hispanidad cada 12 de octubre.

Este año ha sido la primera vez que los cuatro miembros de la Familia Real han acudido al desfile y allí los reporteros gráficos han podido captar algunas divertidas imágenes que demuestran la buena sintonía que hay entre los monarcas y sus hijas.

El desfile militar, que ha contado con la participación de casi 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas, acababa y comenzaba el también tradicional besamanos en el Palacio Real. Más de mil personas, entre ellas, los máximos representantes de los poderes del Estado, miembros del Gobierno, presidentes de las comunidades autónomas y de los parlamentos autonómicos, de los partidos políticos con representación parlamentaria, así como de la sociedad civil, han pasado por el salón del trono para ofrecer sus respetos tanto a los reyes como a sus dos hijas en este primer besamanos de la Infanta Sofía.

Lo que no le ha gustado a Yagüe del besamanos

'Fiesta' ha podido "colarse" en este acto porque una de las afortunadas que ha participado en el besamanos no es otra que nuestra compañera, la periodista María Eugenia Yagüe. La colaboradora, con su peculiar sentido del humor, ha relatado los detalles de este pintoresco acto al que lleva asistiendo años:

"Pues tengo que decir que los canapés han sido muy austeros. Nos han tenido metidos en esa sala en la que hacía un calor horrible por lo menos una hora y media, porque a estos actos hay que llegar con mucho tiempo. Allí he visto a muchos compañeros de profesión, algunos de ellos de esta casa".

Preguntada acerca del momento del besamanos, María Eugenia Yagüe ha contestado con humor:

"Bien, como otros años. Lo único que no ha estado bien es que los canapés eran de esos que tienes que coger con las manos. No tiene mucha lógica que te den comida así antes del besamanos y luego le des la mano al Rey después de haber estado cogiendo jamón, yo he tenido que lavarme las manos con una servilleta y un poquito de agua".