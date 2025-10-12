Isabel Pantoja, en nuevos apuros económicos: "No puede ni pagarse la casa de República Dominicana"

Según la información que maneja '¡Vaya fama!', Isabel Pantoja estaría teniendo problemas para negociar su futura vivienda de República Dominicana

Isabel Pantoja vuelve a Madrid tras decir adiós a Cantora, tal y como desvelaba esta semana Kike Calleja en 'Vamos a ver'. ¿Pero dónde está exactamente la tonadillera? '¡Vaya fama!' se ha desplazado hasta la urbanización de lujo madrileña en la que Isabel Pantoja ha vivido un tiempo, concretamente en una espectacular casa propiedad del futbolista Joao Félix.

Se trata de una vivienda de 1.100 metros cuadrados, tiene 11 baños, una piscina y cuyo valor de alquiler asciende a 35.000 euros al mes. Otra de las opciones que la cantante tiene ahora que regresa a Madrid es alojarse, como ya ha hecho en otras ocasiones, en casa de su amiga Cristina en el centro de la capital.

Isabel ya negocia su futura casa dominicana

En palabras del periodista dominicano José Antonio Aybar, Isabel Pantoja estaría ya ultimando los detalles para mudarse al país caribeño. Concretamente, la cantante estaría acabando de negociar el precio de la vivienda en la que vivirá en compañía de su hermano Agustín y los miembros de su servicio.

Según la información que maneja '¡Vaya fama!', Isabel tendría problemas para costearse la caja elegida y estaría teniendo serias complicaciones para hacerse con el dinero necesario para su nueva vida americana. Pero si algo le sobra a Isabel Pantoja son amigos desinteresados: "Nos llega que un amigo de allí se habría ofrecido a cederle un sitio en su casa".