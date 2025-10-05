Los números de la ruina de Isabel Pantoja: la deuda millonaria de la tonadillera

Isabel Pantoja afronta sus últimos días en Cantora, el lugar que se ha convertido su fortaleza durante años. Sobre la polémica finca pesan avisos de embargos, hipotecas, impagos, multas y recargos y esas deudas podrían recaer, en un futuro, sobre Kiko Rivera. En '¡Vaya fama!' tenemos los números de la ruina de la tonadillera y descubrimos la cifra exacta.

El hecho de que Isabel Pantoja abandone Cantora para trasladarse a Latinoamérica ha supuesto un giro en su vida que nadie esperaba. Es por eso por lo que este nuevo paso en la vida de la tonadillera genera mucho interés y en el programa hemos ahondado en las deudas de la artista que, de no afrontarlas, podría heredar su hijo.

La millonaria deuda de Isabel Pantoja: los números y cuentas de Cantora

Cantora estaría al borde de la subasta (si Hacienda no cobra, podría subastar la finca andaluza). Según el registro de la propiedad, la deuda garantizada de Isabel Pantoja supera los cuatro millones de euros. Concretamente, la cifra exacta es de 4.032.459,62€. Y es que estas cargas son tan elevadas que no es de extrañar que tengan muy preocupada a la tonadillera... pero también a su hijo, pues ambos mantienen la titularidad de la finca.

Y es las deudas de la tonadillera podrían llevar a la ruina a Kiko Rivera: "Por las deudas de su madre, en principio, no tiene ninguna responsabilidad... salvo que falleciera. Por supuesto, el heredero se hace cargo de los derechos y deberes de la persona", señala Carlos Cruzado, presidente de Ghesta. Recordemos que, en su día, esto fue motivo de enfado por parte de Kiko, quien se mostró enojado con su madre en 'La herencia envenenada'.

'Bailando con las estrellas' recibió este sábado a Irene Rosales, que reaparecía en televisión tras separarse de Kiko Rivera hace unas semanas. La que fuera nuera de Isabel Pantoja no solo mostró sus dotes para el baile como invitada, sino que se pronunció sobre los retos a los que se está enfrentando en su nueva vida: "Necesito experimentar nuevos retos", llegó a confesar sobre el escenario.