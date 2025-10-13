Celia Molina 13 OCT 2025 - 13:54h.

Begoña Pérez, conocida en las redes sociales como La Ordenatriz, ha dado la clave de su éxito en 'Madres: desde el corazón'

La Ordenatriz se sincera sobre el coste de tener siete hijos: "Es un lujo que no todo el mundo se puede permitir"

A día de hoy, Begoña Pérez, la madre de 50 años que está detrás del perfil de La Ordenatriz, casi ha alcanzado los dos millones de seguidores pero, hubo un momento, en sus inicios como influencer, en los que apenas tenía "unos 1.500 followers". ¿Cómo se pasa de ser una creadora de contenido poco conocida a convertirse en una de las mujeres españolas con más éxito en las redes sociales? ¿Cuál es la fórmula mágica de esta madre de siete hijos a la que todavía le queda tiempo para crear vídeos y escribir libros? De eso es, precisamente, de lo que ha hablado en su entrevista en 'Madres: desde el corazón', ya disponible en Mediaset Infinity.

Para explicarlo, 'Bego', como le gusta que la llamen, ha tenido que remontarse a uno de los peores momentos de su vida: al 2017, año en el que murió su padre: "Yo de verdad pensaba que le quería menos, o que quería más a mi madre pero, cuando murió, pasé un duelo de dos años en el que estaba triste todos los días. Así fue mi duelo y hay que saber pasarlo, hay que saberse doler. Por el día, yo era muy funcional, pero luego me acostaba llorando y me di cuenta de lo mucho que le echaba de menos", ha confesado, sin poder evitar las lágrimas.

"Yo contestaba a los mensajes de todo el mundo"

Fue entonces cuando se dio cuenta de que su casa era "un caos", pues la mujer más ordenada de España no siempre fue como la vemos ahora. "En este programa, la gente se va a dar cuenta de que, para nada, soy perfecta. Por aquella época, yo tenía mi casa tan desordenada que ni siquiera encontraba los uniformes que le había comprado a mis hijos, ni me acordaba de sus citas médicas. Pero cayó de nuevo en mis manos el libro de Marie Kondo - la influencer japonesa que se ha convertido en la abanderada mundial del orden- y cuando empecé a ordenar mi casa, me di cuenta de que también me ordenaba yo por dentro", ha recordado La Ordenatriz.

Tras esa cura interna, Begoña decidió sacarse un curso de especialización en organización y empezó a ordenar las casas "de sus amigas y vecinas". Hasta que llegó el encierro por la pandemia del covid: "De repente, nos encerraron en casa y, claro, ya yo no podía salir a ordenar las casas de mis amigas porque no era esencial. Así que pensé que los mismos consejos que le estaba dando a ellas, los podía dar por Internet y abrí la cuenta", ha aclarado, recordando a la perfección cuál fue el truco de limpieza que le dio la fama.

La gente se dio cuenta de que detrás de La Ordenatriz estaba yo, estaba Bego

"Al cerrar todas las peluquerías, la gente empezó a teñirse el pelo en casa y yo sabía un truco muy bueno para quitar las manchas de tinte de la ropa y las superficies, que me había contado una peluquera: con laca. Y todo el mundo empezó a preguntarme", ha recordado también Begoña. "Pero sin duda, el verdadero secreto del éxito de esta cuenta, que sé que ha sido objeto de estudio, es que yo, que soy una mujer de 50 años analógica, y eso se me nota, contestaba a todas las personas que me escribían. Les decía que, si la laca no funcionaba, utilizaran insecticida, pero que se pusieran mascarilla... Entonces, se daban cuenta de que detrás de La Ordenatriz estaba yo, estaba Bego", ha recalcado.

Comenzó así la andadura digital de La Ordenatriz, que hoy cuenta con casi dos millones de seguidores. Un negocio que le ha resultado "más que rentable" y con el que Begoña ya gana "más dinero" que su marido, Pedro, encargado de una empresa de reformas de alto standing. "Y podría ganar mucho más si hiciera más publicidad o si permitiera que mis hijos salieran en mis vídeos. Cuando las marcas me hacen una oferta, me la multiplican por tres si salen los niños, pero yo les digo que no. Realmente, creo que mi contenido no está vinculado a la aparición de menores y, además, a ellos no les gusta aparecer en mis publicaciones", ha concluido la entrevistada.