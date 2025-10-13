Una de las hijas de La Ordenatriz estuvo a punto de morir: "La bautizamos de tapadillo"

Celia Molina 13 OCT 2025 - 06:45h.

Begoña Pérez, alias La Ordenatriz, ha hablado en 'Madres: desde el corazón' sobre cómo es ser madre (trabajadora) de siete hijos

El capítulo completo de 'Madres: desde el corazón', de Mediaset Infinity, con Begoña Pérez, La Ordenatriz

Begoña Pérez, conocida en las redes sociales como ‘La Ordenatriz’ es la mujer que más sabe de orden y limpieza de toda España. Sus casi dos millones de seguidores en Instagram así lo constatan, pues esta madre de 50 años (que tiene siete hijos a su cargo) se ha convertido, en los últimos años, en toda una referencia de la pulcritud.

Su andadura como influencer comenzó un poco antes de la pandemia cuando, tras la dolorosa muerte de su padre, se dio cuenta de que tenía "la casa hecha un desastre" y que, ordenando, se encontraba mejor, a todos los niveles. Entonces, decidió especializarse y, por qué no, compartir con todos los 'cuarentenados' sus remedios contra manchas imposibles. Pero, ¿quién es realmente Bego? ¿Qué hay detrás de ese papel de emperatriz de la limpieza que tanta fama le ha dado? En ‘Madres: desde el corazón’, programa ya disponible en Mediaset Infinity, la hemos conocido un poco mejor.

"Con Gonzalo, me puse de parto a los seis meses"

Cruz Sánchez de Lara ha comprobado que su invitada se sabe de memoria los nombres de sus siete hijos, ordenados de mayor a menor y de menor a mayor: Gonzalo, Bea, Isabela, Pepe, Bego, Carmen y Covadonga. Y, aunque su hija mayor ya se ha marchado a vivir fuera de casa, ella todavía recuerda vívidamente cada uno de sus embarazos. Al ser tantos niños, en ‘Madres’ se ha limitado a hablar de cuáles de ellos fueron los más complicados.

El primero, el de Gonzalo, fue un embarazo difícil porque, aunque todo parecía ir bien, a los seis meses, su marido Pedro y ella se dieron un buen susto: “A los seis meses, me empezó a doler la tripa y, cuando fui al médico, me dijeron que ya había dilatado y que estaba de parto. Resulta que yo tenía un útero incompetente, que son aquellos úteros que se ponen de parto cuando no toca. Me hicieron un cerclaje y estuve el resto del embarazo de reposo y, al final, el niño nació bien, en torno a la semana 35 ó 36 de gestación”, ha contado Begoña.

"Nos dijeron que la niña podía no sobrevivir"

Aunque, como madre, esta experiencia fue muy dura de sobrellevar, La Ordenatriz asegura que el peor fue su segundo embarazo. Ella recalca que, durante este periodo, también seguía “fumando”, un factor al que achaca buena parte de las complicaciones sufridas: “El peor embarazo fue el de la niña, Bea, que nació a las 32 semanas. Fue muy duro porque estuvo en la UVI, en la UCI, y tuvimos varios sustos, porque nos llamaron diciendo que fuéramos al hospital corriendo. De hecho, hubo un momento en el que nos dijeron que no sabían lo que iba a pasar con ella y la bautizamos de tapadillo con un poco de agua. Después ya, cuando salió adelante, la bautizamos bien y estoy muy agradecida de que esté vivita y coleando”, ha explicado.

La influencer es muy consciente de que son pocas las mujeres en España - 1.981, según el dato aportado por Cruz - que tienen siete hijos o más. "Yo sé que soy rara y que la gente cree que estoy loca. De hecho, mi propio marido, después de esos dos embarazos tan complejos que tuvimos, dijo que él ya no quería tener más niños y que se plantaba. Y, al final, mira. A mí siempre me han gustado las familias numerosas y, si te lo puedes permitir, porque sé que implica un grado de lujo, es algo maravilloso", ha asegurado Bego en el programa.

La pregunta es cómo hace ella, como madre, para compaginar su trabajo con la crianza de tantos hijos a la vez: " La maternidad es muy dura, pero no sólo la de las que tenemos muchos hijos, con uno solo es muy dura también. No suelo decirlo mucho, pero yo soy muy creyente y me dejé llevar por la idea que debía tener los hijos que Dios me diera", añadió. Y lo cierto es que, desde aquel día en el que se puso a recomendar por Internet cómo quitar las manchas del tinte de pelo de la ropa usando laca (también de pelo), su vida, personal y laboral, va viento en popa. Aún así, ha confesado, para sorpresa de muchos y aunque ahora ella gane "más que su marido", que no le gustaría que sus hijos fueran influencers.