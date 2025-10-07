Equipo mtmad 07 OCT 2025 - 19:02h.

Alejandro Nieto se sincera sobre su reconciliación con Tania Medina

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela su verdadera opinión sobre la relación de Tania Medina y Alejandro Nieto

Zoe Bayona llega con mucho de lo que hablar sobre las chicas ‘reality’, aprovechando el comienzo del casting de la nueva edición de 'La isla de las tentaciones', disponible en Mediaset Infinity. En su visita al videopodcast de ‘En todas las salsas’, la influencer opina abiertamente sobre la relación de Tania Déniz y el futbolista Carlos Martín y actualiza sobre su vida respondiendo a todas las preguntas de los colaboradores del videopodcast. Siguiendo con la temática de compañeras del mundo de ‘LIDLT’, la de Marbella habla claro sobre la posible ruptura de Tania Medina y Alejandro Nieto.

La creadora de contenido se adentra a hablar largo y tendido sobre la relación de Tania y Alejandro, pareja conocida por haber tenido numerosas idas y venidas a lo largo de su romance. El ganador de ‘Supervivientes’ se pronunciaba recientemente sobre las críticas que recibe por su comportamiento hacia su novia , asegurando la estabilidad de su relación a pesar de todas las crisis. “Creo que tiene fecha de caducidad”, comienza opinando Zoe sobre la historia de la parejita.

La invitada al videopodcast confiesa el cambio que está notando en Tania y compara su historia con su propia experiencia personal. “Me recordó mucho a mí, dejando de ser ella por hacer feliz a otra persona”, declara sobre uno de los últimos ‘baches’ de los novios. Ahora que se han vuelto a reconciliar, Zoe habla claro sobre la nueva actitud de la canaria y la posible ruptura de los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones'. “Ella está volando”, añade con seguridad. ¡No te pierdas sus declaraciones en Mediaset Infinity!

Zoe se siente muy identificada con Tania Medina y con su relación. Por este motivo, Vai Between my Clothes la anima a que le lance un mensaje a la canaria y la aconseje. "Está empezando a florecer de nuevo", asegura Zoe que no ve futuro a su relación con Alejandro. Aunque admite que ella es la primera que no debería dar consejos de nada relacionado con el amor, le dedica unas palabras. "Llegará un día en el que tu cuerpo diga basta", asegura Zoe mirando a cámara.

Zoe Bayona se caracteriza por ser transparente con lo que siente y piensa y en esta visita a 'En todas las salsas' no ha sido menos. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' opina abiertamente sobre las relaciones de sus compañeras de profesión y actualiza también su vida más íntima. La influencer desvela qué tipo de relación tiene actualmente con Yulen Pereira y confiesa en qué se ha gastado el premio del reality chileno que ha ganado ¡No olvides darle al click y ver el programa completo!