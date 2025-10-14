Ana Carrillo 14 OCT 2025 - 21:14h.

Así es la vida actual de Niko Malvaux y Ruth González, de 'La isla de las tentaciones 7'

Este verano, hubo una sonada polémica en las redes sociales relacionada con dos participantes de 'La isla de las tentaciones': Ruth González y Niko Malvaux, que participaron en la séptima edición y siguen siendo pareja en la actualidad. La razón del revuelo es que la tinerfeña compartió una foto de un test de embarazo junto al emoji de un corazón, pero unas horas después su novio aclaró que se había tratado de un falso positivo y que un segundo test había revelado que en realidad no estaba embarazada.

En su comunicado, Niko explicó que un falso positivo puede "ocurrir por diferentes razones médicas" y en su nombre y el de Ruth pidió respeto: "Somos conscientes de que se trata de un tema delicado y queremos aprovechar para transmitir un abrazo sincero a todas las personas que están pasando por momentos difíciles relacionados con esta situación. Les damos las gracias por el amor y el cariño recibido y pedimos respeto, estamos hablando de la vida real".

En ese momento, comenzaron las críticas hacia los tinerfeños, a los que acusaron de inventarse un embarazo para volver a estar en el foco mediático. Hace unos días, Ruth González concedió una entrevista en el podcast 'Que todo quede en familia', donde le preguntaron si quería aprovechar para "explicar realmente lo que pasó" tras las "barbaridades" de las que le acusaron en redes.

"Yo ya lo expliqué en su momento y las explicaciones que tuve que dar son las que di. Mi vida es mi vida y nadie tiene que meterse en mi vida", ha comenzado diciendo Ruth, que ha asegurado que compartió el test de embarazo porque le apetecía y no por ganar popularidad: "Si yo lo comparto es porque me sale del mismísimo c*ño y si tú te piensas que es por redes o por visitas... Yo podría haber sido madre hace mucho tiempo si hubiera querido o podía haber creado un bombazo o haber creado de la peor manera, que todo el mundo sabe cuál es, pero no quiero eso en mi vida".

"Yo quiero ser mamá y punto y se acabó, y quiero ser mamá joven con mi pareja, tengo mi casa, mi dinero y estoy enamorada", ha añadido la que fuera Reina del Carnaval de Tenerife en 2022 para dar carpetazo a este asunto: "No quiero tocar más el tema porque el mismo día venían a tocarme la barriga, es que me pasan unas cosas".