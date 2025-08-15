Equipo Outdoor 15 AGO 2025 - 14:19h.

Ruth subió a sus redes sociales una imagen de un test de embarazo en la que el resultado estaba tapado

Estela Grande presume de embarazo durante sus vacaciones: "¡Ojo, que la tripa crece por días!"

Ruth González, exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 7’, subió este jueves a sus redes sociales varias imágenes que daban a entender que podría estar esperando un bebé junto a su pareja, Niko Malvaux. Pero este viernes ha desmentido que estuviera embarazada: se trataba de un falso positivo.

La pareja ha contado qué ocurrió a través de una publicación en sus redes sociales: “Nos vemos en la obligación de subir este comunicado tras todo el revuelo que se creó ayer en las redes sociales tras la historia del predictor”, comenzaba el texto que subió Ruth a sus stories y que su chico compartió.

El comunicado de Ruth y Niko sobre si están esperando un bebé

Luego contaron que Ruth llevaba un tiempo teniendo síntomas compatibles con el embarazo y que por eso se hicieron el test: “Ruth llevaba unas semanas muy malita y presentando todos los síntomas, fue ahí cuando decidimos hacer una prueba la cual nos dio positivo. En ese momento de felicidad y nervios, decidimos compartirlo con ustedes, pero al realizar una segunda prueba para estar al 100% seguros, nos dimos cuenta de que se había tratado de un falso positivo, algo que puede ocurrir por diferentes razones médicas”.

“Somos conscientes de que se trata de un tema delicado y queremos aprovechar para transmitir un abrazo sincero a todas las personas que están pasando por momentos difíciles relacionados con esta situación. Les damos las gracias por el amor y el cariño recibido y pedimos respeto, estamos hablando de la vida real”, terminaron.

Conocimos a Ruth y a Niko cuando acudieron como pareja a 'La isla de las tentaciones 7'. Allí lograron reforzar su relación, aunque pasaron por momentos muy complicados. Él acabó pidiendo una hoguera de confrontación porque, tras encontrarse en el espejo con su novia, no pudo ver imágenes de ella como sanción por haber hablado. Cuando estuvieron cara a cara se reprocharon muchas actitudes que habían tenido durante el programa, pero al final el amor que sentían el uno por el otro se impuso y acabaron marchándose juntos.