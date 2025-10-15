Ana Carrillo 15 OCT 2025 - 20:30h.

Belinda Washington, actriz invitada de 'La agencia', tiene una relación familiar con Miriam Díaz-Aroca

Diseñadora, empresaria e influencer: así es Andrea Lázaro, la hija de Belinda Washington

La serie de Telecinco 'La agencia' tiene los mejores cameos de la televisión actual, pues han pasado por ella Jaime Lorente, Petra Martínez, Hiba Abouk o Belén Rueda, que vuelve en el quinto episodio para hacer un cameo junto a su hija, Belén Écija, en un capítulo en el que también participa Belinda Washington, que ya ha aparecido en entregas previas.

Belinda Washington se hizo popular en Telecinco en 1995 por presentar junto a Chapis '¡Qué me dices!', uno de los primeros formatos dedicados a la prensa rosa en televisión. Encadenó entonces proyectos de mucho éxito como presentadora, que compaginó con papeles como actriz en series tan conocidas como 'La casa de los líos' o 'Con dos tacones'.

Su carrera es bien conocida por el público, pero hay un dato de su vida familiar más desconocido: fue cuñada durante diez años de otra conocida actriz, Miriam Díaz-Aroca. Ellas eran amigas antes de convertirse en cuñadas y, de hecho, fue Belinda la responsable de unir a Miriam y a su hermano Wichi Stuart Washington un fin de semana en el que se fueron de acampada al campo con sus hijos y les daba reparo ir sin la compañía de otro adulto, por lo que a Belinda se le ocurrió invitarlo.

"Desde el minuto uno empezamos a sentir una atracción brutal", recordó Miriam Díaz-Aroca en una entrevista concedida a la revista 'Lecturas' sobre el flechazo que sintió con su exmarido, del que se separó en 2013 y con el que tiene una hija en común, María Washington. También habló en esa entrevista de los motivos de su separación: "Las diferencias, ese abismo. Por mucho sentido del humor y del amor que le pongas, no hay más. Y hay que ser honesto por la felicidad de uno y del otro".

Esa ruptura sentimental no significó en ningún caso un distanciamiento entre Miriam Díaz-Aroca y Belinda Washington. "Ya éramos amigas antes de esto. Cuando se separaron, la conexión entre nosotras aumentó", aseguró la actriz invitada de 'La agencia' en una entrevista que dieron juntas en el 'Deluxe', donde ambas estuvieron de acuerdo en que su conexión fue instantánea desde que se conocieron y definieron el inicio de su amistad como un "flechazo".