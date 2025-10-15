Julián Contreras responde con dureza a Lourdes Montes: "Ella habla por boca de mi hermano"

Rocío Molina 15 OCT 2025 - 10:06h.

El exconcursante de 'GH VIP' e hijo menor de Carmina Ordóñez ha cargado duramente contra Lourdes Montes y su hermano Francisco Rivera

Julián Contreras ha roto su silencio y ha respondido con dureza a Lourdes Montes, la mujer de su hermano Fran Rivera. El exconcursante de 'GH VIP', que ahora está alejado de la televisión y está centrado en su trabajo como youtuber y en su podcast, ha concedido una entrevista a la revista 'Lecturas' en la que ha mostrado abiertamente el enfado e indignación que siente tras las últimas declaraciones de su cuñada. La diseñadora confirmaba que el vínculo entre hermanos estaba roto y añadía que el cariño del hijo menor de Carmina Ordóñez era "interesado" y en su necesidad de pedir dinero.

Unas palabras que han provocado un enfado mayúsculo en el hijo de Julián Contreras y Carmina Ordóñez. Tras insistir su cuñada en decir que "no conocía a Julián Contreras" y que el cariño que este tenía hacia ellos "no era real", el exconcursante de 'GH VIP' sí que ha descrito lo que realmente no es real en su opinión. "En ese matrimonio no ocurre nada que no sea en connivencia. Ella está hablando por boca de él. Es mi hermano con un títere nuevo", son las palabras con las que ha acusado a su hermano Fran Rivera de estar detrás de esta "provocación".

"Cuidado, a ver si vamos a tener que levantar todas las alfombras", Julián Contreras a Lourdes Montes y Fran Rivera

El youtuber, que manifiesta que a estas alturas no tiene nada que perder, ha advertido tanto a su cuñada Lourdes Montes como a su hermano Fran Rivera que no sigan en esta línea o entonces sí que le van a encontrar. "Cuidado, a ver si vamos a tener que levantar todas las alfombras", ha manifestado.

Actualmente, Julián Contreras no tiene relación con sus hermanos. Con Cayetano el trato es "puntual, es otro que vive atemorizado por el que dirán", mientras que con Fran Rivera apunta y mantiene que ni la tiene ni la quiere tener. Los problemas que ahora han saltado y el tema del dinero con su hermano mayor, el exconcursante de 'GH VIP' lo ha querido puntualizar en estas páginas. "Emprendimos un proyecto juntos y el negocio sale bien o sale mal. Francisco me dejó dinero en alguna ocasión", ha explicado para añadir que las cantidades de las que habla son de entre 15.000 a 18.000 euros. Una cifra que Julián confiesa que no le ha podido devolver y que ha sido el origen de sus problemas.

Enfadado como nunca por las recientes declaraciones de Lourdes Montes, el exconcursante de 'GH VIP' ha dado su opinión de cada uno y del matrimonio que forman. "Francisco ha encontrado en Lourdes la mujer a la que entregarle fidelidad eterna, tener hijos y ser felices toda la vida... Permíteme que lo dude. Lo que sé yo lo sabe todo el mundo. Lourdes no, tiene más de un problema", cuestionando así su relación y avivando la guerra.