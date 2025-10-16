Amor Romeira habla sobre su conversación con Tania Déniz tras su altercado con Zoe Bayona

Natalia Sette 16 OCT 2025 - 14:04h.

Amor Romeira entra en directo y cuenta qué fue lo que habló con Tania Déniz tras las palabras de Zoe Bayona

Tania Déniz estalla contra Zoe Bayona por destapar sus intimidades

Zoe Bayona visitaba hace unos días el videopodcast de ‘En todas las salsas’ e incendiaba el plató con sus palabras. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ insinuó que Tania Déniz llevaba mucho tiempo buscando tener una relación con un futbolista , y que lo había conseguido con Carlos Martín. A Amor Romeira le pareció muy fuera de lugar este comentario y subió un video a sus redes sociales comentándolo. Ahora, Amor desvela su conversación con Tania tras su altercado con Zoe.

Tras las palabras de Zoe, no solo Tania reaccionaba a través de sus redes sociales, sino que Amor subía un video defendiendo a Tania . Nicole Delgado, amiga de Amor y nueva colaboradora de ‘En todas las salsas’, llama en directo a la canaria para que comente toda la polémica. “A cualquier persona con dos dedos de frente le parece mal lo de Zoe”, comienza explicando Amor.

Para Amor, las palabras de Zoe estuvieron muy fuera de lugar. “Tuvo connotaciones machistas”, asegura. Es por ello que quiso hacer un video defendiendo a su amiga Tania. Amor explica que Zoe no se tomó muy bien lo que dijo en el vídeo y le puso un comentario. “Ella se sintió ofendida con lo que dije”, admite.

Programa completo: Las palabras de Tania Déniz hacia Amor Romeira tras su video

Amor Romeira cuenta también los detalles de su conversación con Tania Déniz tras subir el vídeo a sus redes sociales. “Me puso ‘gracias’ en el reel”, afirma la canaria. Pero Tania no solo le mostró su agradecimiento por defenderla públicamente, sino que tuvieron una conversación por privado comentando toda la situación. “Es que ella es mi amiga”, insiste Amor.

No es ningún secreto que Amor Romeira no ha sido nunca de callarse las cosas y menos aquello que considera injusticias. Es por ello que salió en defensa de su amiga Tania Déniz enfrentándose a Zoe Bayona. Este programa de ‘En todas las salsas’ viene cargada de muchísimos más salseos que no te puedes perder ¡Dale click al video y sumergete en los mejor cotilleos del mundo influencer!