Equipo mtmad 12 OCT 2025 - 09:30h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha salido victoriosa del último reality en el que ha concursado y confiesa lo que ha hecho con el dinero

Zoe Bayona habla claro sobre la posible ruptura de Tania Medina y Alejandro Nieto

Compartir







Zoe Bayona no deja de sorprender a los colaboradores de ‘En todas las salsas ’ cada vez que siste al programa. Actualizando sobre su vida, la influencer aprovecha su visita al videopodcast para desvelar en qué se ha gastado el premio del reality chileno que ha ganado. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aterriza como invitada VIP en el plató con mucho de lo que hablar y ganas de adentrarse en todos los ‘salseos’ del momento.

La creadora de contenido vuelve a ‘En todas las salsas’ tras salir triunfante del último reality show en el que ha participado. Zoe concursaba en el programa junto a su expareja, Josué Bernal, sobre el que también ha hablado para aclarar su relación tras haber sido vistos juntos . Ahora que la influencer ha vuelto a casa con su premio bajo el brazo, Vai ‘Between my clothes’ le pregunta sin tapujos qué ha hecho con el dinero. “Eran 25.000€”, comienza explicando la influencer.

PUEDE INTERESARTE EXCLUSIVA | Marta Castro cuenta todos los detalles de su embarazo y confiesa cómo se encuentra

Lo que más intriga a los presentes en el plató es la gestión que Zoe hizo del premio, ya que la participación en el programa chileno era por parejas. “Me tocó elegir si compartir el premio o repartirlo”, aclara. A pesar de haber roto su relación con Josué, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el debate interno que sufrió al elegir si dividían el premio a partes iguales o no. “Yo por qué tengo que hacer algo que no me saldría de dentro”, confiesa. ¡Descubre su decisión dándole play al vídeo!

Programa completo: Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ opinan de la decisión de Zoe Bayona sobre su premio en el reality

PUEDE INTERESARTE Todos los detalles de la ruptura de Ester Expósito y el actor Hugo Diego García

Los presentes en el plató de ‘En todas las salsas’ se suman a la conversación para desvelar lo que harían ellos si se vieran ante la misma tesitura que se vio la invitada al videopodcast. “Yo lo siento, pero me voy por la puerta grande”, declara Vai sin pelos en la lengua. Ante un gran premio económico, las distintas opiniones sobre si repartirlo o no dan lugar a un avivado debate en el plató. “El karma existe”, añade Zoe. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Zoe Bayona llega como invitada VIP al nuevo capítulo de ‘En todas las salsas’ dando mucho de lo que hablar. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre su paso por el último reality en el que ha concursado y del que ha salido victoriosa, además de desvelar en qué se ha gastado el premio. El videopodcast también saca a relucir todos los detalles en exclusiva sobre el embarazo de Marta Castro y la ruptura de Ester Expósito con el actor Hugo Diego García. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!