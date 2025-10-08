Ana Carrillo 08 OCT 2025 - 19:30h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha estallado contra Zoe Bayona por sus declaraciones sobre Tania Déniz

Zoe Bayona, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha regresado como invitada al vídeo podcast de mtmad 'En todas las salsas', donde ha opinado sobre la relación de Tania Déniz y el futbolista Carlos Martín, despertando el enfado de Amor Romeira, que ha salido en defensa de la exconcursante de 'Pesadilla en El Paraíso'.

"Esto es lo que ella llevaba buscando desde que salió en la televisión [...] No digo un futbolista en concreto, pero sí a una persona que le permitiera no hacer nada para tener más tiempo para lo que a ella le gusta, para sus redes y para sus cosas, no es por trabajar o no, es que hay personas a las que le gusta tener novios que son futbolistas o actores porque les suben el estatus", ha sido lo que ha comentado Zoe en el podcast.

Amor Romeira le ha respondido con un vídeo que ha compartido en Instagram, donde ha asegurado que el discurso de la exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' es "un ataque tan mezquino y machista" a Tania Déniz y ha confesado que cree que existe "un conflicto o una envidia" detrás porque considera a Zoe una persona "liberal y abierta".

A la exconcursante de 'Gran Hermano' le parece muy sorprendente que la catalana se haya expresado así porque le consta que también ha sido víctima de los "prejuicios" de la sociedad por ir a fiestas en las que hay futbolistas, por lo que cree que "ha patinado" con su discurso. Además, ha resaltado que Tania Déniz lleva muchos años labrándose una carrera como modelo: "Lo digo con conocimiento de causa porque cuando yo ya era una persona conocida e iba a los desfiles en Tenerife ahí estaba Tania desfilando".

"Ella ha participado en un reality como has participado tú y muchas otras; y no es la única que ha estado con un futbolista, pero eso no es ni nada malo ni nada bueno, eso es lo normal", ha sentenciado Amor, que ha recibido la respuesta de Zoe en la zona de comentarios, donde le ha dicho que está muy equivocada y que no ha entendido sus declaraciones.

"Mira, Amor Romeira, la que ha patinado has sido tú al poner en mi boca cosas que yo jamás he dicho. Nadie ha hablado de chicas de compañía, nadie ha menospreciado ni relacionado a Tania con ese sector, ni mucho menos yo he sido pagada por asistir a ninguna fiesta [...] Te lo explico de forma sencilla: 'Para gustos, colores'. Hay personas que prefieren salir con un actor, futbolista, político o empresario, antes que con un fontanero, carpintero, frutero o alguien con un trabajo más humilde o de menor estatus social. Punto. Así que, la próxima vez, revisa bien el vídeo y, si no entiendes algo, pregunta antes de inventar", le ha dicho Zoe.

Ante su comentario, la de Fuerteventura ha replicado: "Cariño, hablamos de Tania Déniz que estuvo con Samuel, con Barranco... personas que no son futbolistas"; para subrayar que no cambia de opinión. Tania le ha dado 'me gusta' al vídeo de Amor, pero no ha hecho declaraciones ni ha respondido directamente a Zoe.