Rocío Molina 16 OCT 2025 - 17:30h.

El hijo menor de Carmina Ordóñez ha hablado de la evolución en la enfermedad sin cura que padece su padre

Julián Contreras responde con dureza a Lourdes Montes: "Ella habla por boca de mi hermano"

Compartir







Julián Contreras está atravesando una etapa muy difícil marcada por el delicado estado de salud de su padre. Fue el pasado verano cuando el que fuera marido de Carmina Ordóñez tuvo que ser intervenido para tratar de mejorar su situación. Al artista le diagnosticaron dos glaucomas, uno en cada ojo. Una enfermedad sin cura que sigue avanzando, a pesar de esta delicada operación. Un proceso de deterioro del que ahora ha hablado el exconcursante de 'GH VIP' dando la última hora y todos los detalles en una entrevista que ha concedido a la revista 'Lecturas'.

A raíz de unas declaraciones en las que Lourdes Montes dejaba caer que por la nula relación que tienen, Fran Rivera echa de menos el tener un contacto o poder ver a su padre Julián Contreras, el escritor y ahora youtuber ha estallado y puesto los puntos sobre las íes a su hermano y su mujer. Lejos quedan los tiempos en los que se llevaban bien o en los que la diseñadora decía que era él al que tenía más cariño de todos. La tensión ha estallado y el hijo menor de Carmina Ordóñez ha sido contundente.

PUEDE INTERESARTE Julián Contreras denuncia que su imagen está siendo utilizada sin su consentimiento en Estados Unidos

Julián Contreras ha recalcado que si tanto quiere su hermano ver a su padre, que no se lamenta o lo verbalice por boca de su mujer. Que lo haga porque él no se lo impide y puede ser positivo para su progenitor en el delicado momento en el que se encuentra. "Mi padre, que tanto le preocupa, se está quedando ciego. Tiene menos de un 17% de visión", ha recalcado para destacar la gravedad de su situación.

La enfermedad del padre de Julián Contreras afecta al nervio óptico y en el punto en el que está este ya está muy tocado y sin posibilidad de una recuperación. Al contrario, el deterioro visual sigue siendo progresivo. De ahí que el exconcursante de 'Supervivientes' haya ironizado con la situación y la falta de movimiento de su hermano Francisco Rivera. "Tanto le duele... ¡Chico, ven a verle que dentro de un año no te va a ver!", ha recalcado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por último y en relación a este tema que tanto le duele, Julián Contreras ha querido reflejar el día a día tan difícil que él y su padre viven a causa de esta enfermedad. "Mi padre es absolutamente dependiente. Quedarse ciego es muy duro. Reírse de esto, es de ser una miserable. Y una de dos, o Lourdes es miserable o se ha vuelto miserable al lado del que está. Me parece cruel, vengativa", ha remarcado el hijo menor de Carmina Ordóñez.