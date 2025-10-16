Silvia Herreros 16 OCT 2025 - 17:58h.

La hija de Guti y de Arantxa de Benito explica el motivo por el que ha tomado esta drástica decisión

La exconcursante de 'Supervivientes' aclara el motivo por el que no se ha casado con el padre de su hijo

Compartir







Zayra Gutiérrez emite un comunicado y anuncia la drástica decisión que ha tomado. La exconcursante de 'Supervivientes' ha estado reflexionando y ha llegado a la conclusión de que, después de muchos años y años trabajando como creadora de contenido, ha llegado la hora de dejar atrás esta etapa de su vida por una serie de motivos que no ha dudado en explicar.

La hija de José María Gutiérrrez 'Guti' y Arantxa de Benito siente que no puede más. No se encuentra atravesando un buen momento personal y las plataformas sociales han dejado de tener sentido para ella.

PUEDE INTERESARTE Arantxa de Benito comenta la reacción de Guti a la boda de su hija en común, Zayra Gutiérrez

A través de un escrito que ha querido publicar a través de las mismas a modo de despedida, la influencer 'cuelga las botas' y se despide temporalmente de su comunidad virutal. "Hola chicos, no sé ni siquiera cómo empezar este mensaje, pero necesito un descanso de redes", escribe mientras anuncia su retirada de redes sociales.

A la hija del histórico centrocampista del Real Madrid le cuesta encontrar las palabras. Pese a ello, consciente del revuelo que su comunicado y despedida puede generar, ha querido dejar claro "que todo mi entorno y todo está bien" y que no hay motivos graves o de salud tras su más que meditada decisión.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Zayra reflexiona, y explica que el motivo por el que necesita desconectar de las redes no es otro que ella misma. "Soy yo, que ahora mismo no estoy a gusto", asegura la mamá del pequeño Hugo, su hijo en común con Miki Mejías.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"No quiero ver, ni me interesa ver, la vida de nadie y tampoco quiero exponer la mía", continúa mientras muestra su hastío. Hija de una de las parejas más mediáticas de los 2000, su vida siempre ha estado expuesta. Tras cumplir la mayoría de edad, por decisión propia decidió explotar su imagen pública; algo que "por A o por B" ha continuado haciendo hasta ahora, que tiene 25 años.

Sin embargo, últimamente "veo que hay muchas cosas que ahora mismo no me cuadran y no quiero seguir exponiéndome o subiendo contenido"; al menos "por un tiempo".

La hija de Guti y Arantxa de Benito parece tener claro que su retirada es temporal. En estos momentos siente que continuar publicando contenido no sería honesto ni para consigo misma ni para con sus seguidores. Así pues, mientras se despide, Zayra Gutiérrez ha pedido respeto y, sin poner fecha a su regreso, promete volver con mucha más fuerza que antes: "Espero que lo entendáis y cuando vuelva, volveré más fuerte".