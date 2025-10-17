Celia Molina 17 OCT 2025 - 11:14h.

La prensa francesa ha informado sobre el delicado estado de salud de la actriz, de 91 años, ingresada en la ciudad de Toulon

Según el periódico Var Matin, Bardot fue ingresada hace tres semanas e intervenida quirúrgicamente por una enfermedad grave

Brigitte Bardot, la legendaria actriz francesa y ferviente defensora de los animales, lleva tres semanas ingresada en el hospital, según informa el periódico local 'Var Matin'. A sus 91 años, la intérprete tuvo que ser trasladada desde su casa de Saint-Tropez para ingresar en un hospital de Toulon. Tal y como revela la misma publicación, durante estas semanas, Bardot se ha sometido a una intervención quirúrgica a causa de "una enfermedad grave" y, aunque debería abandonar el hospital en los próximos días, su estado de salud sigue "siendo preocupante".

Sin dar más detalles de los motivos que, con tan avanzada edad, provocaron su ingreso, fuentes citadas por la emisora ICI Provence han señalado que se está "recuperando poco a poco", por lo que no se sabe durante cuánto tiempo estará convaleciente. De igual forma, la agencia EFE ha recordado que, en el año 2023, esta mujer, que fue un símbolo sexual en todo el mundo, tuvo que ser ingresada por una fuerte crisis respiratoria.

En septiembre, presentó su nuevo libro de memorias

Hace apenas un mes, Bardot, que seguía manteniéndose activa, presentó un libro escrito de su puño y letra, titulado ‘Mon BBcédaire’. Su editorial lo presentó como una "inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia". En el texto, la actriz reivindica "la libertad de ser una misma, incluso cuando eso molesta", un lema que ha llevado por bandera durante toda su vida.

También en septiembre, lanzó una importante campaña a favor de la adopción de animales abandonados, en la línea del trabajo de su propia fundación, que creó en el año 1973. Por tanto, su empeoramiento ha debido ser precipitado, teniendo en cuenta que, hace poco más de tres semanas, estaba trabajando. De momento, no hay constancia de que esté acompañada en el hospital por su único hijo, Nicolas-Jacques Charrier, nacido en 1960 de su matrimonio con el productor Jacques Charrier. Durante mucho tiempo, Bardot habló públicamente de su "aversión por la maternidad" y de su propia falta de interés por las responsabilidades de una madre.

Todavía hoy, esta actriz es una de las figuras más icónicas del cine francés y un referente de la sensualidad del siglo XX. Su belleza y talento la convirtieron en una estrella internacional, y fue un icono de la moda, popularizando tendencias como el bikini. Su estatus de celebridad no impidió que reivindicara su libertad e identidad, luchando contra los moralismos de su época.