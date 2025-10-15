Celia Molina 15 OCT 2025 - 10:06h.

El humorista ha comunicado la muerte de su padre con una emotiva carta y un carrusel de fotografías en sus redes sociales

Dani Rovira ha comunicado la reciente muerte de su padre a través de sus redes sociales. En un post acompañado de un carrusel de fotografías donde se ve al pequeño Dani junto a su padre y al actor, tal y como lo conocemos, ya de adulto, también tomándose un café con él, el malagueño le ha dedicado una emotiva carta a su progenitor, que ha recibido miles de mensajes de cariño y pésame.

Entre las fotografías, también hay una de sus manos cogidas en la cama del hospital, para constatar que estuvieron unidos hasta el último día. En el texto, "Danilillo", como le llamaban de niño, ha recordado aquella vez en la que su padre le enseñó a montar en bici "sin ruedines", orgulloso de que ya lo hiciera "él solo". Igualmente, ha hablado de lo mucho que disfrutaba su padre de la vida, de su gran "bondad" y del profundo vacío que ha dejado en su mesa. Ahora, sus familiares y amigos tendrán que aprender a vivir sin él, sin que Dani haya detallado en ningún momento los motivos concretos de su muerte:

"Es como si doliera el aire"

"Soy lo que soy porque mis sueños fueron tu prioridad. Creíste en mí en todos mis aciertos y en todas mis cagadas. No hace ni dos días que decidiste marcharte y ya noto que algo falta. Como si hubiera perdido un poco el equilibrio de todo, como si tuviera que entender de nuevo la vida, como si doliera el aire. Será que perder tu raíz dentro mí, hace que se me tambaleen todas las ramas. Y no paran de caérseme las hojas", dice Dani al inicio de su carta.

"Estos días - continúa - tus amigos de siempre me hablaban de todo lo bueno que había en ti, que era todo y mi amor crecía y crecía de saber que elegiste estar en la cara buena y amorosa del mundo. Tu bondad y nobleza traspasaba el pecho de cada persona que tuvo la dicha de cruzarse contigo. Porque ese era tu súper poder, el amor que irradiabas y tu risa, exagerada y disfrutona. Ojalá volver a escucharte reír así una vez más…daría lo que el diablo me pidiera", añade, emocionado, Rovira.

"Estés donde estés, estate tranquilo. Aunque ahora no exista consuelo entre nosotros, estaremos bien, seguiremos cuidándonos los unos a los otros. Pero, papá, danos unos días que te lloremos y podamos sacar poco a poco los camiones de tristeza que aparcaron y taponaron nuestras puertas. Fuiste el mejor padre, marido y abuelo que esta familia haya podido nunca desear. Te honraremos, querremos y añoraremos hasta el día en que volvamos a encontrarnos. Gracias por la vida que nos has regalado. Gracias por tu hermoso legado. Te amo papá", ha concluido, esperando que algún día su padre vuelta a estar orgulloso de que pueda "seguir solo".

Sus palabras han generado miles de interacciones y mensajes, entre los que destacan los de Sara Carbonero, Marta Hazas o la cantante Rozalén, que le ha dedicado este bonito y sentido pésame: Como si arrancaran de golpe la raíz de nuestro árbol... Ya verás como lo sentirás muchas veces a tu lado. Qué gran presencia tienen algunas ausencias. Te abrazo con fuerza, querido".