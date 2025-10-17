El presentador de ‘El tiempo justo’ abordó el vídeo que ha incendiado las redes: el diputado de ERC Gabriel Rufián bailando bachata con la actriz Esther Expósito

‘El tiempo justo’ abordaba en su tertulia de actualidad unas imágenes que llevan horas circulando por redes sociales: Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana, bailando bachata junto a la actriz Esther Expósito.

La secuencia, grabada “en un after de Moncloa”, según el programa, ha generado una ola de comentarios y memes en cuestión de horas.

“Se ha viralizado una secuencia captada, no sé exactamente cuándo, pero no hace mucho, del diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, y la conocidísima actriz española Esther Expósito”, introducía Joaquín Prat antes de dar paso al debate.

María Jamardo se enfrenta a Rodolfo Irago

La periodista y columnista de ‘El Debate’, María Jamardo, fue la primera en tomar la palabra y se mostró partidaria de publicar las imágenes en un medio de comunicación.

“Yo sí las sacaría. ¿Sabes para qué? Para demostrar la hipocresía de estos políticos que hablan de los ricos como si ellos no lo fueran”, afirmaba.

En el lado opuesto del debate, el analista político Rodolfo Irago defendió la privacidad de los protagonistas y cuestionó el interés periodístico de la secuencia.

“No lo sacaría. Entiendo el debate periodístico, pero hay que respetar la vida privada del señor Rufián y de la señora Expósito. Una cosa es que estén en redes y otra que un medio lo convierta en noticia”.

La reflexión final de Joaquín Prat

Tras escuchar las dos posturas, Joaquín Prat cerró el debate con una reflexión que arrancó sonrisas y aplausos en el plató:

“Bailan bachata los dos muy bien y me parecen una pareja tremendamente llamativa que además habla de lo que es este país. Aunque algunos se empeñen en distanciarse, esta bachata de Rufián con Expósito demuestra que España es diversa y variada. Cabemos todos, para qué andar con separaciones y distancias…”.