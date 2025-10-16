El grupo y la cantante están preparando un concierto muy especial en la Plaza de España de Sevilla

Exclusiva | Nuevos datos sobre la sorprendente colaboración entre Isabel Pantoja e Il Divo: "La canción va a ser..."

La colaboración entre Il Divo e Isabel Pantoja es, sin duda, un auténtico regalo para los fanáticos de ambos artistas. Una mezcla de estilos y de colores vocales inundarán la Plaza de España de Sevilla el próximo 27 de junio de 2026. Urs Buhler, integrante del grupo musical, ha entrado en directo desde Ohaio (Estados Unidos) para desvela cómo está fluyendo este increíble encuentro.

Así fue su encuentro con Isabel Pantoja

"La grabación fue divertidísima, ella es una pasada. Nos han contactado ellos para hacer un dueto por su disco, que va a lanzar creo que será en diciembre", comenta en 'El tiempo justo'. Ambos estuvieron un día "entero" juntos improvisando y creando composiciones. El cantante explica que una de las cuestiones que más le interesan de esta colaboración es la fusión de estilos. "Ella es flamenca, lo nuestro son las baladas. Hemos logrado combinar las 5 voces, es una canción muy bonita", señala. Y reconoce que la pasión de la intérprete de 'Marinero de luces' o 'Se me enamora el alma' le ha dejado totalmente alucinado.

"Lo que me ha impresionado es cómo esa mujer vive y respira el flamenco. Es una artista de corazón, es una maravilla", relata. Otra de las cosas que más le motiva de cara a ese especial evento musical es el lugar elegido para el dueto. "Cuando el futuro me pregunten cuál es el sitio favorito donde he cantado ese será uno de ellos", dice.

Urs Buhler asegura que ha podido visitar la Plaza de España junto a su esposa, pero que nunca ha cantado ahí aunque sí ha podido dar conciertos, con Il Divo, en la capital andaluza. "Es un escenario impensable y maravilloso", explica.