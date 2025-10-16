Miguel Salazar Madrid, 16 OCT 2025 - 17:59h.

Lucas y su exmujer Gina han entrado en directo en 'El tiempo justo' para defenderse ante las acusaciones de inquiokupación

‘El tiempo justo’ localiza al hermano de Joaquín Sánchez, acusado de inquiokupación: “Te estás equivocando”

Kiko y Marta son dueños de la vivienda en la que habita Gina, expareja de Lucas, hermano del futbolista Joaquín Sánchez, y la hija que tienen en común. Tal y como compartieron en 'El tiempo justo', estos dos propietarios han lanzado acusaciones contra los dos al asegurar que "no quieren pagar" el alquiler. De hecho, Kiko ha colocado un logotipo donde denuncia que ahí vive "un inquiokupa".

Pero Lucas y Gina no se han quedado callados. Ambos se han defendido en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat. Lucas asegura que ha demostrado ante el repotero Gonzalo Ferreño que todas las acusaciones son "infundadas".

Así se defienden Lucas y Gina

"Estoy pagando, estoy legal, no me estoy inventando nada. Salimos a hablar porque no nos queda otra", asegura por su parte Gina. Lucas, que tal y como cuenta lleva "7 años" viviendo con sus padres, relata que los dueños han ido por "un mal camino". "¿Tú crees que voy a dejar que mi hija esté de okupa?", lanza en directo Lucas.

Según Gina, Kiko y Marta son "estafadores fiscales". "No han declarado el piso nunca", apostilla. En plena conexión con el espacio, Lucas ha desvelado qué es lo que le ha contado su hermano Joaquín tras salir a la luz la polémica.

"Me ha llamado mi hermano diciéndome que diga las cosas claras", asegura. "'Me parece bien que te defiendas, llevas todas las de la ley, 'hábla las cosas como son'", le ha trasladado el deportista a Lucas tal y como ha señalado. "Me apoya a mí en todo", concluye.

La expareja ha querido dar su versión de las acusaciones de los dueños de la casa, ubicada en la ciudad gaditana de El Puerto de Santa María, ante el "daño" que denuncian que han recibido. "Salimos a hablar porque no nos queda otra", dice Gina.