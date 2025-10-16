Al parecer, la modelo le debe 4.000 euros al tarotista al que recurrió para recuperar a Casillas

El amor es infinito y hay quienes se les ocurre hacer cualquier locura para recuperar a sus exparejas. La modelo Claudia Bavel, según una investigación, habría recurrido a un "amarre de amor" para volver con Iker Casillas. Así lo demuestran las pruebas que ha presentado el tarotista con el que habría contactado para ello, que denuncia que la catalana le debe "4.000 euros" por el ritual.

"Me dice que le una a él, que le gusta mucho, que quiere estar con él", dice el hombre, que prefiere mantener su anonimato como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. Lo que le habría hecho este individuo a Claudia Bavel sería "una especie de espiritismo de unión", con el objetivo de recuperar la relación con el futbolista. Recordemos que una y otro, según la versión de la modelo, tuvieron un noviazgo de "un año y medio" y todo cambió cuando lo desveló ante los medios.

2.000 euros en concepto de "desesperación"

El santero que fue encargado para hacer el amarre ha podido aportar las conversaciones con las que desmuestra el ritual. "Déjame consultarlo con mis huesos y el tarot Masella (…). ¿Está pendiente de otra chica?", le pregunta él. "Él quiere darme celos", contesta la otra.

Según el hombre, Iker Casillas "quiere cortar lazos" con ella. "Íbamos a tener hijos", le responde Bavel. "Él te pedirá matrimonio en otoño", le lanza el santero. En un mensaje, la modelo tiene claro que quiere que el futbolista deje de tener más relaciones sentimentales. "Pero él tiene más chicas, ¿las alejas también?", le pregunta Claudia Bavel.

En la factura podemos ver el desglose total de todos los gastos de este amarre. Que si 25 euros en concepto de 'velas grandes negras', que si 25 euros por una 'gallina', que si 2.000 euros por 'desesperación', otros 2.000 por 'ritual de endulzamiento'... la modelo habría movido todos los hilos para recuperar a su expareja.

Iker Casillas ha reaccionado al suceso. "¿Qué es un amarre? ¿Amarre de qué? La gente está fatal, en serio. No he notado nada. Menudas tonterías, es todo absurdo. Para el tren que me bajo de este mundo. Te agradezco que me lo cuentes, así no me pillas de sopetón", le traslada por mensaje al periodista Leticia Requejo.