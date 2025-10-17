Carlos Otero 17 OCT 2025 - 21:21h.

La vida ha puesto a prueba a Raquel Mosquera en varias ocasiones y ha vivido todo tipo de situaciones

De peluquera a influencer: la clave del éxito de Raquel Mosquera, a través de sus múltiples negocios

Compartir







Raquel Mosquera atraviesa un momento delicado: su marido, Isi, se encuentra privado de libertad en Francia y, además, tendría una deuda superior a los 500.000 euros con distintos proveedores de su empresa. No es la primera vez que la vida pone a prueba a la peluquera. Repasamos otros momentos clave de su biografía.

1. Su matrimonio con Pedro Carrasco

Conocimos a Raquel Mosquera como pareja de uno de los grandes iconos del deporte nacional: el campeón de boxeo y exmarido de Rocío Jurado, Pedro Carrasco. Su historia no fue sencilla, ya que la diferencia de edad entre ambos puso en entredicho su relación desde el primer momento: ella tenía 24 años y él 49. A pesar de las habladurías, el amor venció y la pareja se dio el “sí quiero” en una fastuosa ceremonia celebrada el 31 de agosto de 1996 en Alosno (Huelva), tierra natal del boxeador. Fiel a su estilo barroco, Mosquera no escatimó en complementos: velo, ramo de flores blancas en cascada, detalles en pasamanería y un vestido diseñado especialmente por Antonio Ardón.

2. Una joven viuda

La felicidad conyugal de Raquel se rompió el 27 de enero de 2001. Aquella fatídica jornada, la pareja había quedado para comer, pero él no se presentó. Preocupada, Raquel acudió al domicilio común y allí encontró el cuerpo sin vida de su marido. A pesar de llamar rápidamente a los servicios de emergencia, estos no pudieron hacer nada por salvarlo. El fallecido atravesaba una etapa complicada debido a la mala relación con su hija.

PUEDE INTERESARTE Raquel Mosquera e Isi celebran su primer aniversario de casados: así fue su boda

3. La aparición de Tony Anikpe

La sociedad española quedó estupefacta cuando, tras sobreponerse al duelo por su esposo, Raquel encontró el amor en un misterioso nigeriano llamado Tony Anikpe, con quien se casó en 2005. Fueron muchos los que le advirtieron sobre la vida que le esperaba junto a aquel hombre, pero ella prefirió seguir los dictados de su corazón y tuvo con él a su hija mayor, Raquelita.

Canal de Whatsapp de Telecinco

4. Su crisis nerviosa y posterior ingreso

Raquel tocó fondo en 2006, cuando, tras una aguda crisis nerviosa, tuvo que ser ingresada en la Clínica López Ibor para tratar su salud mental. Los periodistas hicieron guardia continua ante el centro psiquiátrico y obtuvieron imágenes inolvidables de su convalecencia. Un programa de televisión alertó, a través de una experta en lectura de labios, que la peluquera podría estar fantaseando con precipitarse al vacío desde la ventana. Al salir, la peluquera habló sin tapujos de su diagnóstico: padece trastorno bipolar.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

5. Divorcio, tronismo y un nuevo amor

Raquel Mosquera terminó divorciándose de Anikpe tras recibir el alta médica. Luego de un prudente tiempo de soltería, en el que llegó a ocupar el trono de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', volvió a enamorarse. El responsable fue su actual marido, Isi, un nigeriano que regentaba negocios de hostelería en el sur de Madrid. La pareja tiene un hijo en común (Romeo, de 10 años) y en verano de 2024 se dieron el “sí quiero” en una original boda.

6. Su posado en Interviú

En 2014, Raquel sorprendió a todos con un inesperado posado en topless para la revista Interviú. “Me desnudo porque me encuentro muy bien y me siento guapa; vivo un momento muy bonito y me apetece, mi corazón lo siente. Y que todo el mundo se entere: no me siento acomplejada con mi cuerpo, y posar para Interviú me ha hecho sentirme más sexy”, explicaba.

7. Superviviente por partida doble

Raquel forma parte del selecto grupo de famosos que ha participado en Supervivientes en dos ocasiones, sin necesidad de formar parte del elenco de la versión All Stars. Tras quedar tercera en la edición de 2018, que ganó Sofía Suescun, Mosquera repitió en 2023. Sin embargo, en esta segunda ocasión fue una de las primeras en abandonar el concurso.

8. Los filtros de Instagram

Hace unos meses, las redes sociales de Raquel volvieron a ser noticia por el uso que hacía de los filtros en sus fotos de Instagram. Gracias al retoque fotográfico, la estilista madrileña se mostraba en su perfil oficial como una versión patria de Kim Kardashian, lo que provocó hilaridad e infinidad de comentarios entre sus seguidores.

9. Problemas económicos

Además de los problemas sentimentales, Raquel ha enfrentado numerosos conflictos económicos. En varias ocasiones se ha publicado que la madrileña estaba al borde de la ruina. Para solventar su falta de liquidez, se ha visto obligada a vender mobiliario a través de aplicaciones o incluso a poner su casa en venta. La crisis sanitaria del COVID-19 le frustró un negocio de moda.

10. La detención de su marido Isi

Hace tan solo unos días se supo que Raquel se enfrenta a un nuevo varapalo del destino. Su marido Isi se encuentra privado de libertad en una cárcel de Francia. Lo dio a conocer el periodista Kike Calleja en el programa Fiesta, donde aseguró que el nigeriano lleva cuatro meses entre rejas por “un motivo muy delicado” que aún no se atreve a desvelar. Según se ha informado, “la detención no tuvo lugar en Francia, sino en las Antillas Francesas, desde donde fue trasladado a una prisión en París”. Por su parte, la peluquera insiste en que se mantiene fuerte por sus hijos.