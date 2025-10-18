La romántica boda del hijo de Mariló Montero: del vestido de novia premamá a la lista de invitados

El vestido de la novia, que está embarazada de cinco meses, ha sido diseñado por su cuñada Rocío Crusset

Este sábado en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, están de celebración. Alberto Herrera, el hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, se da el 'Sí, quiero' con su novia Blanca Llandres en una romántica celebración en compañía de sus seres queridos.

Alberto y Blanca, que trabaja como psicóloga en Sevilla, se casan tras tres años de relación y esperando ya la llegada de su primer hijo, puesto que la novia se casa embarazada de cinco meses. Para este día tan especial, la novia luce un espectacular traje de novia adaptado a su figura de futura mamá diseñado por Nicolás Montenegro, un vestido en el que también ha colaborado con sus ideas su cuñada, Rocío Crusset.

El novio por su parte aparecía en la iglesia con un sencillo traje azul marino del brazo de su madre, Mariló Montero, que también ejerce como madrina del enlace. La periodista se convertía en centro de todas las miradas apareciendo en el templo muy elegante con un vestido azul de líneas sencillas y escote en pico pronunciado, con mangas anchas y mucho vuelo.

Carlos Herrera, el padre del novio, llegaba de la mano de su actual esposa, Pepa Gea, quien lucía un vestido rosa en tono coral adornado con un bolso dorado.

La celebración, en la finca de Teresa de la Cierva

Los casi 200 invitados al enlace, tras la ceremonia religiosa, disfrutarán de un suculento banquete en la finca marbellí de estilo andaluz donde la familia Herrera Montero ha veraneado durante años, una finca propiedad de la periodista Teresa de la Cierva.