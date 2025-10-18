Malena Costa, embarazada de su tercer hijo: será de nuevo madre junto al futbolista Mario Suárez

¡Bomzazo en el programa de '¡Vaya fama!' de este sábado! El programa presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez tiene una información exclusiva acerca del embarazo de una de las parejas más consolidadas del mundo del corazón. Durante el programa se han ido desvelando diversas pistas para poner en alerta a los espectadores: él es futbolista y ella, modelo e influencer. Finalmente, hemos conocido el nombre del matrimonio que espera a su tercer hijo y se trata de Malena Costa y Mario Suárez.

Mario Suárez y Malena Costa esperan a su tercer hijo

Malena Costa y Mario Suárez tienen ya dos hijos en común: Matilda, la hija mayor, que nació en el año 2016, y Mario, nacido en el año 2017. Ahora, los pequeños tendrán un nuevo hermano porque, tal y como ha podido saber '¡Vaya fama!', Malena Costa está embarazada y, junto al excentrocampista, espera a su tercer hijo. Kike Calleja es quien tiene toda la información, pues se encontró a la pareja en sí hace unos días en un restaurante.

Pero la cosa no queda aquí, pues el periodista está en disposición de dar un paso más en esta información y confirmar el sexo del bebé: ¡Una niña! Kike Calleja insiste en que él mismo vio, con sus propios ojos, la barriguita de la modelo embarazada y que fue ella quien le confirmó la feliz noticia. Apunta a que la vio radiante, guapísima y feliz.