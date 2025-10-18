Inés Gutiérrez 18 OCT 2025 - 05:30h.

Eva Santolaria y Antonio Hortelano dieron vida a una de las parejas preferidas de los fans

MadridSus tramas, sus historias y sobre todo sus personajes hicieron de Compañeros una serie que marcó a una generación. Las aventuras de los miembros del Azcona, tanto de los alumnos como del profesorado y otros profesionales, fueron una cita obligada para muchos espectadores durante el tiempo que la serie estuvo en emisión.

La serie contaba historias que estaban de actualidad, reflejaba una parte de la sociedad mientras hacía que los espectadores se enamoraran de las relaciones que surgían entre los protagonistas. Si hubo una pareja que supo ganarse el cariño de la gente, esos fueron Quimi y Valle, los personajes interpretados por Antonio Hortelano y Eva Santolaria. ¿Qué ha sido de ellos?

Quimi y Valle: a qué se dedica hoy la pareja que enamoró a toda una generación

Compañeros fue, para ambos, un gran empujón en su carrera, porque pudieron compartir trabajo con grandes compañeros, crecer como profesionales y darse a conocer ante un público fiel que, a pesar de que en un primer momento parecía que les dejaría tirados, pronto quedó embelesado por las historias que tenían lugar en este instituto. Una vez finalizada la serie, tanto Eva como Antonio continuaron con sus vidas y sus carreras.

Antonio Hortelano dio vida al carismático Quimi, el joven rebelde y de buen corazón que pronto se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia. La fama, que en algunos momentos durante el tiempo que Compañeros estuvo en emisión, era desbordante, se calmó con el tiempo, lo que le ha permitido vivir alejado del foco mediático. Poco es lo que se conoce de la vida de Hortelano, más allá de su trabajo como actor y director teatral.

Nacido en Valencia, Antonio ya había participado en algunas series antes de Compañeros y siguió por el mismo camino una vez que finalizó. De hecho, fue gracias a la serie Citas Barcelona que ambos volvían a reunirse ante la pantalla, de nuevo interpretando a una pareja.

“En 25 años no hemos vuelto a coincidir trabajando y de repente... Toda la complicidad, todo el entendimiento y todas las risas seguían ahí. Hay gente, poca, con la que trabajas y dices: ‘Puf, ya está’. Y con Toni siempre ha sido así”, explicaba Eva en una entrevista para El Mundo.

Eva, por su parte, sí que siguió más ligada a la televisión tras el final de Compañeros, consiguiendo papeles un poco más estables en televisión. Así sucedió con su personaje en 7 vidas o con su paso por Los misterios de Laura, aunque en esta última solo estuvo en la primera temporada. También ha aparecido en La que se avecina o Paquita Salas y ha formado parte del reparto de Sé quién eres o Todos mienten. Ha compaginado sus proyectos en televisión con otros en cine.

Santolaria comparte su vida desde 2003 con el productor y guionista Pau Freixas, director de Polseres vermelles, entre otros. Juntos tienen dos hijos, Teo y Mía, cuyos embarazos y crianza le obligaron a alejarse un poco de su profesión durante un tiempo, aunque siempre con la intención de regresar.