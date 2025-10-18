Cantantes
Shakira, demandada por supuesto abuso económico a un anciano: "Le piden cien millones de dólares"
Saúl Ortiz tiene la información sobre el último revés de la cantante colombiana
Saúl Ortiz irrumpía en 'Fiesta' con una información de última hora y de la que aún se conocen pocos detalles. La cantante colombiana Shakira habría sido demandada por un presunto delito de "abuso económico a un octogenario".
Por esta acusación, según las palabras de Saúl Ortiz, se pediría a la cantante la cifra de 100 millones de dólares:
"Estoy recibiendo una información que me habla de que se ha interpuesto una demanda contra ella, se acusa a Shakira de un abuso económico a una persona mayor de Estados Unidos. Estaríamos hablando de una de las demandas más caras que se recuerdan, se le acusa de tres delitos y por ellos se le pedirían 100 millones de dólares".
