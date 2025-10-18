El padre de Blanca Llandres no acude a la boda de su hija con Alberto Herrera: el motivo de su ausencia

Fiesta 18 OCT 2025 - 17:01h.

Mónika Vergara ha explicado en 'Fiesta' el motivo por el que Carlos Llandres ha "declinado la invitación de su hija"

La romántica boda del hijo de Mariló Montero: del vestido de novia premamá a la lista de invitados

Compartir







Este fin de semana está marcado por las bodas de los vips. A la boda de Stella del Carmen Banderas en Valladolid hay que añadir el enlace de Alberto Herrera y su novia desde hace tres años, la psicóloga sevillana Blanca Llandres.

El hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero se ha dado el 'Sí, quiero' con la futura madre de su hijo en una celebración religiosa celebrada en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. El enlace ha reunido a amigos y familiares de la pareja, y a las puertas del templo hemos podido ver a Mariló Montero, a Carlos Herrera de la mano de su nueva esposa, la periodista Pepa Gea, a Lourdes Montes (prima de la novia) y a Rocío Crusset, quien ha participado en la elaboración del vestido de la novia.

La pareja ha escogió la iglesia de Santo Domingo para celebrar el oficio religioso con sus cerca de 200 invitados, un oficio que para algunos se hizo particularmente largo por haber durado casi una hora y media.

Invitados y ausencias en la boda de Alberto Herrera

El novio llegaba a la basílica del brazo de su madre, Mariló Montero, quien lucía un espectacular vestido azul con escote en pico. Carlos Herrera por su parte, hablaba con los reporteros en la entrada al templo: "Blanca es una maravillosa persona. Alberto es una bellísima persona. Se han juntado dos buenas personas. Y esperamos que el que nazca también sea muy buena persona".

Con estas palabras, el locutor hacía referencia al bebé que ya viene en camino, puesto que Blanca llega a su boda con Alberto embarazada de cinco meses. Pero no todo han sido alegrías en esta boda. Una gran ausencia ha marcado la boda de estos dos jóvenes que se conocen desde el colegio.

Y es que el padre de la novia, Carlos Llandres, el biólogo que fuera la mano derecha de Félix Rodríguez de la Fuente, no ha asistido al enlace de su hija, tras no asistir tampoco a la pedida de mano de la pareja. Mónika Vergara tiene información acerca de esta comentada ausencia:

"Ha declinado la invitación a la boda de su hija porque desde hace algún tiempo no tienen relación. La novia ha tenido que entrar en la iglesia del brazo de su hermano".