Fiesta 18 OCT 2025 - 16:49h.

Andy muestra a 'Fiesta' las impactantes fotos de su pierna tras una pelea con Lucas

Lucas destapa en 'Me quedo conmigo' cuál es su verdadera relación con Andy: "No quiero tirarle por los suelos, pero no tiene disciplina"

Hace unos días, Andy y Lucas se despidieron de sus fans tras poner el punto y final a una gira musical que no ha estado exenta de polémica. Y es que, desde hace un tiempo, se viene hablando de la mala relación que existiría entre los dos cantantes. Tanto es así que, el pasado mes de mayo, el programa 'Socialité' destapó una presunta pelea que se habría producido entre ellos en los que hubo "más que palabras: gritos y golpes". Ellos lo negaron, pero ahora todo da un giro radical.

Han pasado varios meses desde que se comenzara a hablar de esta mala relación, pues fueron muchos los testimonios que salieron a la luz para destapar que Andy y Lucas se llevaban mal. Siempre lo han negado, pero ahora es el propio Andy quien, una vez terminada su relación laboral con Lucas, decide destapar el infierno que ha vivido junto él. En este sentido, confirma que se produjo esa sonada pelea que negaron hasta la saciedad y muestra al programa unas tremendas fotos.

Andy destapa la pelea que tuvo con Lucas y en la que casi le rompe el abductor

Arabella Otero ha podido hablar durante casi tres horas con Andy y este le ha confesado cosas realmente tremendas, en relación a lo que ha vivido durante estos años junto al que era su compañero en este dúo musical que tantos éxitos ha cosechado durante años. Confirma que se produjo esa polémica bronca donde hubo "más que palabras" y muestra tres imágenes en las que se le ven las heridas que le provocó este violento enfrentamiento con Lucas.

"A mí lo que me cuenta Andy es que siempre le ha tenido envidia y que, en los camerinos, antes de salir a los conciertos, Andy siempre ha sido muy dicharachero, que siempre estaba riendo y demás y que Lucas estaba un poco como si fuese una guerra todo", comienza a relatar nuestra compañera a través de una conexión en directo desde Puerto Real (Cádiz). "En ese momento, lo escuchó reírse, no le gustó nada verle reírse y de cachondeo con el resto del staff y, de repente, solo verle reírse, lo puso malo".

Fue entonces cuando se produjo esa fuerte pelea entre ellos: "Ahí empezó a discusión y él intentó calmarlo. Lo único que intentó fue acercarse a él, intentar calmarlo y él se volvió loco perdido. Tan loco perdido se volvió que casi le rompe el abductor. Por eso tuvo que irse rápidamente al hospital de Mérida, que es una de esas tres fotos que estamos intentando consultar para poder enseñar", termina de relatar Arabella Otero. En el plató no dan crédito a este relato, pues Lucas lleva mucho tiempo negando que esto haya sucedido.

Andy teme que Lucas no le pague su último concierto

La conversación de Arabella con Andy ha dado mucho de sí y nos ha dejado grandes titulares. Uno de ellos es sobre la preocupación que tiene el cantante acerca de que Lucas le pague el último concierto que dieron: "Ha cobrado todo el mundo el concierto de Madrid menos yo. Sospecho que no me va a pagar, de ahí la tensión el otro día". Asegura, además, que le han ofrecido mucho dinero por hablar, pero que no quiere hacerlo por respeto a la familia de su ya excompañero.

Tampoco le sentó bien que Lucas le llamara empleado: "Me llama empleado y él no sabe hacer nada bien. Cade vez que había un lío era yo el que lo solucionaba". Pero Arabella sigue mostrando titulares reveladores sobre su conversación con Andy Morales: "Tengo más clubs de fans ahora en solitario que cuando estaba con Lucas. Ni todos los premios del mundo pueden igualar este cariño", le ha llegado a confesar el artista.

