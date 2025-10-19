La joven confesó a su madre haber estado inhalando el gas con amigos poco antes de ser ingresada en el hospital

El óxido nitroso también efectos 'psicoactivos' que producen sensaciones de euforia, relajación y disociación

Compartir







Amy Louise Leonard, una joven maquilladora e influencer británica de 20 años, ha muerto de manera repentina tras inhalar óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa'. La noticia ha sido confirmada por su familia a través de una campaña en GoFundMe, donde han solicitado ayuda para cubrir los gastos funerarios y donde han descrito a la influencer como una mujer “única, llena de amor, risas y vida”.

Según recoge el Daily Mail, Amy sufrió coágulos de sangre en el corazón y los pulmones provocados por el consumo de esta sustancia. Su madre, Catrina Proctor, relató que la joven le confesó haber estado inhalando el gas con amigos poco antes de ser ingresada en el hospital el pasado 29 de septiembre. A pesar de los esfuerzos médicos, Amy falleció tres días después en el Hospital de Bolton.

La joven advirtió sobre las consecuencias de inhalar este gas: "Los riesgos son muy reales"

La madre explicó que su hija se desplomó cuando se preparaba para salir con sus amigos y que, en las semanas previas, se había quejado de dolores persistentes en las piernas, un síntoma que podría estar relacionado con los efectos del óxido nitroso en el organismo. Tras la tragedia, la familia ha pedido al Gobierno británico reforzar las leyes que regulan la venta de esta droga de clase C, cada vez más popular entre los jóvenes.

Pocas horas antes de su hospitalización, Amy había compartido una advertencia en su perfil de Facebook sobre los riesgos de inhalar este gas. En su mensaje, alertaba de que el óxido nitroso “puede privar al cerebro de oxígeno, causar desmayos, daños nerviosos y graves problemas cardíacos y pulmonares”. “Es fácil pensar que es solo un subidón rápido —escribió—, pero los riesgos son muy reales. Ahora estoy hospitalizada porque no puedo caminar después de tres semanas haciendo esto”. Solo días después de compartir esas palabras, la joven falleció.

El gas de la risa

El óxido nitroso, conocido como «el gas de la risa», se ha convertido en la droga de moda, barata y popular entre los jóvenes. Utilizado habitualmente en la elaboración de productos industriales y en medicina, como aditivo alimentario o anestésico, el óxido nitroso tiene también efectos «psicoactivos» que producen sensaciones de euforia, relajación y disociación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Aunque su consumo con fines recreativos se remonta al siglo XIX, ha aumentado en los últimos años y en algunos países europeos su expansión ya es preocupante.