Antonio Banderas ha compartido varios momentos de la boda de su hija Stella en Valladolid. “Se ha convertido en un reencuentro familiar entrañable, emocionante, divertido y lleno de alegría”, ha confesado emocionado en una publicación de Instagram.

El actor se ha mostrado profundamente agradecido por poder compartir este evento con sus seres queridos: “Gracias a toda la gente que ha hecho que esto sea posible”. En la publicación, Banderas ha querido hacer una recopilación de todos los instantes especiales que ha tenido con su hija, incluyendo imágenes de cuando ella era una niña.

"Ha sido muy bonito, muy emocionante, y estamos muy contentos", dice Banderas

La pareja felizmente casada, Alex Gruszynski y Stella del Carmen, se conocen desde la infancia. Ambos empezaron su noviazgo cuando eran adolescentes y ahora, años después, han elegido la Ribera del Duero para celebrar su boda. Para el actor español, compartir estos momentos ante las cámaras ha sido muy especial.

"Ha sido muy bonito, muy emocionante, y estamos muy contentos. Ellos se conocen desde que tenían cuatro añitos, es una relación muy larga, en el fondo, una relación de 25 años", ha reconocido. Antonio Banderas no ha dudado en explicar por qué los novios escogieron este lugar: “Mi hija eligió este lugar porque yo había venido aquí anteriormente en un viaje que hice por toda España con amigos y habíamos oído hablar de la Abadía Retuerta y nos venimos para acá y me gustó mucho”.

“Agradecer a la gente de Castilla y León lo bien que se han portado con nosotros", afirma

“Entonces, cuando ya me dice que se iba a casar, un día, repasando álbumes de fotos y historia, vio una iglesia, consagrada ya, pero que se construyó en el siglo XII, que era una maravilla y de alguna forma estaba en su cabeza celebrar un espacio como este. Ella quería hacerlo en España, en cualquiera de las formas”, ha añadido.

El actor ha querido mandar un mensaje a todos los que lo han hecho posible: “Agradecer a la gente de Castilla y León y de los pueblos lo bien que se han portado con nosotros, toda la gente de la Abadía, se han portado tan bien con nosotros”.