Sardón de DueroEl hotel de cinco estrellas Abadía Retuerta LeDomaine de la pequeña localidad vallisoletana de Sardón de Duero cuenta los minutos para arrancar la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella del Carmen, y su prometido, Alex Gruszynski, ambos de 28 años.

Situado en pleno corazón de la Ribera del Duero, este hotel de lujo cuenta con todas las facilidades y privacidad que requiere un enlace de este tipo, entre ellas una abadía románica del siglo XII donde se celebra la ceremonia este sábado 18 de octubre.

250 invitados esperan a los novios para celebrar la romántica boda

El hotel también dispone de helipuerto, que puede servir de acceso a algunos de los cerca de 250 invitados que disfrutarán del evento.

Según fuentes cercanas a la organización del evento, además de los padres de la novia, la actriz Dakota Johnson (hermanastra de la novia); el padre de esta, el actor Don Johnson, y Tippi Hedren, abuela de Stella del Carmen y protagonista de 'Los pájaros' y 'Marnie, la ladrona', musa del director Alfred Hitchcock, se encuentran en el hotel para celebrar este romántico enlace.

La boda comenzará durante la tarde del sábado y algunos detalles, como el menú que disfrutarán los comensales, se mantienen por el momento en secreto.

Contratos de confidencialidad y seguridad extrema

De hecho, los hoteles tanto del enlace como de la preboda han tenido que suscribir un acuerdo de confidencialidad y los trabajadores, más de 150 solo para la boda, tendrán restringido el uso del teléfono móvil.

Por otra parte, la Guardia Civil ha recomendado a los organizadores reforzar la seguridad privada del evento ya que lo que ocurra de puertas adentro es responsabilidad de la propiedad.

La seguridad pública de este evento se atenderá como cualquier otro evento más numeroso de lo habitual en un municipio como Sardón de Duero, por lo que se dispondrá de un apoyo adicional como una patrulla de tráfico que evite problemas en el acceso y de una fuerza de reserva, que actuará de inmediato si hubiera cualquier incidencia.

Sardón de Duero, volcado con la boda de Stella del Carmen

El alcalde de Sardón de Duero -que apenas tiene 600 habitantes-, José Antonio Matesanz, declaró hace unos días a EFE la alegría que le producía la promoción que suponía para la localidad un evento de estas características .

La única petición que Abadía Retuerta ha hecho al Ayuntamiento de Sardón -que está a 30 kilómetros de la capital vallisoletana- son más contenedores de reciclaje para la gestión de residuos, lo que supondrá ampliar el servicio de recogida y de limpieza.

"Es un lugar bonito para poder hacer lo que quieran: la finca es una maravilla, tiene bastantes hectáreas y es muy bonita, con el convento y la bodega, e imagino que a los invitados que se lo pasarán bien”, ha dicho.