La hermana de Keroseno ha empezado su particular tratamiento de remplazo hormonal

La exconcursante de 'GH Dúo' explica qué ha estudiado y saca una impactante fotografía del pasado

Pao Ramírez, más conocido como Keroseno, ha tomado una de las decisiones más importantes de su vida. Tras un largo camino intentando descubrirse y encontrarse a sí misma, la exconcursante de 'Gran Hermano Dúo' ha decidido empezar su tratamiento de remplazo hormonal.

La hermana de Finito lleva tiempo realizando su particular "transición de expresión de género". La ropa, el maquillaje, el pelo y su marcado estilo hizo que la malagueña se sintiese "empoderada" y a gusto consigo misma durante un tiempo. Sin embargo, estas medidas ya no son suficientes para ella.

"Hoy hablo siendo más Lola Paola que nunca", dice a través de sus redes mientras anuncia que ha comenzado su "tratamiento de remplazo hormonal". "Han sido casi tres años de búsqueda de respuesta, de ir poco a poco, escalando escaloncito a escaloncito, para ver cómo me iba sintiendo, experimentando con mi feminidad, viendo a ver qué es lo que podía conseguir naturalmente. Me apunté al gimnasio, perdí peso, feminicé mi cuerpo por mi cuenta, cambié de armario, empecé a usar maquillaje, me dejé el pelo largo...", explica a sus seguidores.

La artista malagueña reconoce que ha llegado a un punto de su vida en el que nada de esto es suficiente. Su cuerpo y su mente cada vez quieren más. Por ello, consciente de que "si no tengo intervención médica, ayuda médica, pues no voy a poder alcanzar naturalmente ciertos cambios", ha decidido dar un paso más en su transición.

"Entonces, hoy ha llegado el momento, yo elijo vivir, no sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo, y quería compartir este momento y no dejarlo solo para mí, porque yo, en alguna ocasión, también necesité ver esto", dice mientras, sin más explicación, abre un sobre y se aplica un gel en la pierna.

Muchos de sus seguidores no han entendido qué es lo que hace Lola Paola en el vídeo, qué se está aplicando y para qué sirve lo que se echa en el muslo.

Forma parte de su nuevo tratamiento feminizante, el cual implica la toma de medicamentos para bloquear la acción de la hormona testosterona. Estos pueden aplicarse inyectados o de forma tópica, como ha decidido hacer Keroseno.

El gel debe ser aplicado de forma diaria y sirve para alinear las características físicas con su identidad de género. Para las mujeres trans, esto implica generalmente estrógenos y antiandrógenos que ayudan a inducir cambios en el cuerpo, como para inducir cambios como el desarrollo de pecho, piel más suave, disminución del vello facial y corporal o redistribución de grasa. Para los hombres trans, la terapia con testosterona induce rasgos masculinos como voz más grave, vello facial y corporal, y aumento de la masa muscular.