Lorena Romera 22 AGO 2025 - 13:50h.

Al exnovio de Ivana Icardi le llueven las críticas por anunciar que estaba esperando un bebé y ahora desmentirlo

Finito anuncia que está esperando un hijo y comparte una foto de su pareja

Compartir







Finito ha desmentido su paternidad después de anunciar que iba a tener un hijo y le han llovido las críticas. Hace unos días, el humorista, exconcursante de ‘GH DUO’, anunciaba emocionado que estaba esperando un bebé. Además, le dedicaba unas palabras a su ‘pareja’ y compartía una foto de la incipiente barriga de embarazada de esta presunta madre. Ahora, el que fuera pareja de Ivana Icardi lo ha negado todo y ha explicado a qué se refería con todo esto.

“Voy a tener un bebé. Es el inicio de una nueva etapa y una forma para mí de sanar. Estoy lleno de amor, de esperanza, tengo ganas de llorar de alegría. Le daré a mí bebé todo lo que a mí me faltó”, expresaba. Y se refería así a la persona con la que presuntamente había tomado esta importante decisión de formar una familia: “No he podido tener más suerte ni elegir mejor”.

Poco después de hacer pública la noticia, el que fuera novio de Ivana Icardi (que reaccionaba en exclusiva a la noticia de su presunta paternidad) daba las gracias a sus seguidores por los mensajes de cariño que estaba recibiendo, pues eran muchos los que se alegraban de esta etapa tan ilusionante que empezaba. De ahí que ahora se hayan sentido tan decepcionados al enterarse de que no se trataba más que de la presentación de una de sus performances.

“A veces, dentro de ti aún llora un bebé: la vida empieza cuando lo dejas nacer de nuevo. Somos los padres de nuestro propio renacimiento. Tu mayor acto de amor propio es sacar al bebé interior de las cenizas del dolor”, expresa el que fuera concursante de ‘GH DÚO’ en este vídeo en el que combina el humor con la reflexión. Algo que no todos sus seguidores entienden.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Tu mayor acto de amor propio es sacar al bebé interior de las cenizas del dolor"

Críticas a Finito por mentir sobre su paternidad

Especialmente porque muchos creyeron y celebraron la noticia de su paternidad. “No todo vale”, le dice un usuario. “¿Entonces no había ningún bebé en camino?”, se pregunta otro confundido después de haber visto las fotos de la barriga de embarazada de la supuesta pareja de Finito -que en otra ocasión presentó a su novia y no se trataba más que de una muñeca hinchable-.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

“No sé cómo puedes jugar así”, “pues yo me lo creí”, “sois penosos”, le comentan los más ofendidos. Eso sí, luego hay otro sector de su público que, a pesar de haber jugado con la forma de presentar esta performance, -como también hicieron cuando Finito habl�ó de estar “ingresado en un psiquiátrico” para después introducir uno de sus films-, los han entendido y aplauden su reflexión.

“Es humor inteligente y sarcástico y, al mismo tiempo, con un trasfondo que claramente no es para todo el mundo ni para todas las mentes”, “qué bueno”, comentan los incondicionales del humor de Finito, que le han ‘perdonado’ la broma después de anunciar falsamente en un comunicado que iba a ser padre.